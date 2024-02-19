Если вы хотите очень быстро приготовить сытный перекус, используйте для этого тостовый хлеб, бекон, любой сыр, листья салата, свежие и консервированные овощи.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении сэндвичей из тостового хлеба, с колбасой для быстрого перекуса.

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Ингредиенты:

хлеб тостовый

колбаса

бекон

сыр

кетчуп

Способ приготовления:

1. Тостовый хлеб смажьте кетчупом.

2. Выложите сверху колбасу, бекон, сыр и сверху второй кусок хлеба, разрежьте пополам.

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