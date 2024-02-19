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Быстрые сэндвичи с колбасой и сыром для перекуса: будут очень сытными
Если вы хотите очень быстро приготовить сытный перекус, используйте для этого тостовый хлеб, бекон, любой сыр, листья салата, свежие и консервированные овощи.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении сэндвичей из тостового хлеба, с колбасой для быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый
- колбаса
- бекон
- сыр
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Тостовый хлеб смажьте кетчупом.
2. Выложите сверху колбасу, бекон, сыр и сверху второй кусок хлеба, разрежьте пополам.
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