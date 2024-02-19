Быстрые сэндвичи с колбасой и сыром для перекуса: будут очень сытными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт сэндвичей

Если вы хотите очень быстро приготовить сытный перекус, используйте для этого тостовый хлеб, бекон, любой сыр, листья салата, свежие и консервированные овощи. 

Тосты для перекуса

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении сэндвичей из тостового хлеба, с колбасой для быстрого перекуса.

Рецепт тостов
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Ингредиенты: 

  • хлеб тостовый
  • колбаса
  • бекон
  • сыр 
  • кетчуп 

Способ приготовления: 

1. Тостовый хлеб смажьте кетчупом.

Приготовление перекуса

2. Выложите сверху колбасу, бекон, сыр и сверху второй кусок хлеба, разрежьте пополам.

Готовые тосты

Также на OBOZ.UA сообщалось, как быстро приготовить вкусную, домашнюю, безопасную шаурму для перекуса. 

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