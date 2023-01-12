Быстрые тарталетки с крабовыми палочками: подойдут для перекуса и праздничного стола

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрые тарталетки с крабовыми палочками: подойдут для перекуса и праздничного стола

Тарталетки – это идеальный вариант полноценного перекуса или праздничной закуски. А для основы очень удачно будет выбрать именно крабовые палочки. Они не нуждаются в термической обработке – их нужно только нарезать. Также, это отличная альтернатива классическому крабовому салату.

Идея приготовления вкусных тарталеток с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Быстрые тарталетки с крабовыми палочками: подойдут для перекуса и праздничного стола

Ингредиенты:

  • тарталетки – 7-8 шт
  • плавленый сыр – 1 шт (75 г)
  • крабовые палочки – 100 г
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  • яйцо вареное – 1 шт
  • чеснок – 2 зубчичка
  • майонез – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу;
  • зелень

Способ приготовления:

Быстрые тарталетки с крабовыми палочками: подойдут для перекуса и праздничного стола

1. Натереть на крупную терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.

Быстрые тарталетки с крабовыми палочками: подойдут для перекуса и праздничного стола

2. Добавить чеснок.

 

3. Всыпать соль, перец по вкусу.

4. Измельчить зелень.

 

5. Заправить майонезом.

 

6. Перемешать до однородности.

Быстрые тарталетки с крабовыми палочками: подойдут для перекуса и праздничного стола

7. Выложить приготовленную массу в тарталетку.

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