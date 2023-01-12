Быстрые тарталетки с крабовыми палочками: подойдут для перекуса и праздничного стола
Тарталетки – это идеальный вариант полноценного перекуса или праздничной закуски. А для основы очень удачно будет выбрать именно крабовые палочки. Они не нуждаются в термической обработке – их нужно только нарезать. Также, это отличная альтернатива классическому крабовому салату.
Идея приготовления вкусных тарталеток с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- тарталетки – 7-8 шт
- плавленый сыр – 1 шт (75 г)
- крабовые палочки – 100 г
- яйцо вареное – 1 шт
- чеснок – 2 зубчичка
- майонез – по вкусу
- соль, перец – по вкусу;
- зелень
Способ приготовления:
1. Натереть на крупную терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.
2. Добавить чеснок.
3. Всыпать соль, перец по вкусу.
4. Измельчить зелень.
5. Заправить майонезом.
6. Перемешать до однородности.
7. Выложить приготовленную массу в тарталетку.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: