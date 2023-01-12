Тарталетки – это идеальный вариант полноценного перекуса или праздничной закуски. А для основы очень удачно будет выбрать именно крабовые палочки. Они не нуждаются в термической обработке – их нужно только нарезать. Также, это отличная альтернатива классическому крабовому салату.

Идея приготовления вкусных тарталеток с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

тарталетки – 7-8 шт

плавленый сыр – 1 шт (75 г)

крабовые палочки – 100 г

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яйцо вареное – 1 шт

чеснок – 2 зубчичка

майонез – по вкусу

соль, перец – по вкусу;

зелень

Способ приготовления:

1. Натереть на крупную терку крабовые палочки, плавленый сыр и вареное яйцо.

2. Добавить чеснок.

3. Всыпать соль, перец по вкусу.

4. Измельчить зелень.

5. Заправить майонезом.

6. Перемешать до однородности.

7. Выложить приготовленную массу в тарталетку.

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