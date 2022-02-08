Быстрые тефтели: простой рецепт, который может приготовить каждый

Друзья, вот и рецепт вкуснейших тефтелей. Ждали? ⁣

Это быстро, просто и может приготовить каждый.⁣

А вы больше любите готовить тефтельки, начинённый перец или голубцы? На самом деле с этим набором продуктов можно приготовить одновременно все эти три блюда. Иногда я именно так и делаю.

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Тефтели⁣

500 г говяжьего фарша ⁣

150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана)⁣

3 луковицы (средние) ⁣

соль (по вкусу)⁣

перец чёрный (по вкусу) растительное масло ⁣

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50 г манной крупы (2,5 ст. л.)⁣

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Для заливки:⁣

300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана)⁣

2 моркови (средние) ⁣

2 луковицы (средние) ⁣

соль (по вкусу)⁣

вода ⁣

сахар⁣

⁣ Приготовим тефтели:⁣

Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут на слабой температуре с закрытой крышкой. После, выключите плиту и оставьте рис под крышкой до полного остывания.⁣

Очистите и нарежьте лук мелким кубиком.⁣

Обжарьте лук на растительном масле, он должен слегка подрумяниться.⁣

Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.⁣

Сформируйте тефтелю, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.⁣

Приготовим заливку:⁣

Нарежьте морковь соломкой лук мелким кубиком.⁣

Обжарьте на растительном масле лук и морковь. Посолите и перемешайте.⁣

Добавьте помидоры в собственном соку и перемешайте.⁣

Вылейте на дно кастрюли половину заливки и равномерно распределите её. Поверх выложите обжаренные тефтели.⁣

Выложите на тефтели оставшуюся заливку и залейте в кастрюлю 50 мл воды.⁣

Накройте кастрюлю крышкой и готовьте тефтели 15-20 минут.⁣

Готово! Приятного аппетита!⁣

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