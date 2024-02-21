Из лаваша можно готовить вкусные закуски, пироги, лазанью, а также быструю пиццу и даже десерты.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных трубочек из лаваша, с творогом и твердым сыром.

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Ингредиенты:

лаваш

творог – 100 г

твердый сыр – 150 г

яйца – 2 шт.

зелень – пучок

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с тертым твердым сыром, добавьте соль и мелко порезанную зелень.

2. Лаваш порежьте, выложите начинку и сверните.

3. Яйца взбейте с солью, обмокните трубочки.

4. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

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