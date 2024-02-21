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Быстрые трубочки из лаваша с сырной начинкой за 5 минут: рецепт блюда для перекуса
Из лаваша можно готовить вкусные закуски, пироги, лазанью, а также быструю пиццу и даже десерты.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных трубочек из лаваша, с творогом и твердым сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- творог – 100 г
- твердый сыр – 150 г
- яйца – 2 шт.
- зелень – пучок
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с тертым твердым сыром, добавьте соль и мелко порезанную зелень.
2. Лаваш порежьте, выложите начинку и сверните.
3. Яйца взбейте с солью, обмокните трубочки.
4. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
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