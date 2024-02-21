Быстрые трубочки из лаваша с сырной начинкой за 5 минут: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Быстрые трубочки из лаваша с сырной начинкой за 5 минут: рецепт блюда для перекуса

Из лаваша можно готовить вкусные закуски, пироги, лазанью, а также быструю пиццу и даже десерты. 

Вкусные трубочки из лаваша

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом очень хрустящих и вкусных трубочек из лаваша, с творогом и твердым сыром. 

Рецепт трубочек из лаваша
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Ингредиенты: 

  • лаваш
  • творог – 100 г
  • твердый сыр – 150 г
  • яйца – 2 шт. 
  • зелень – пучок 
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с тертым твердым сыром, добавьте соль и мелко порезанную зелень. 

Творожная начинка

2. Лаваш порежьте, выложите начинку и сверните. 

Приготовление перекуса

3. Яйца взбейте с солью, обмокните трубочки.

4. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

Готовое блюдо

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