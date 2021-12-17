Быстрые закуски из лаваша на новогодний стол: топ-3

Лаваш – универсальная основа для многих закусок. С ним можно сочетать совершенно разные продукты, и каждый раз вы будете получать новые вкусы. Особенно такие блюда будут актуальны для тех, кто не может тратить на приготовление много времени, но очень хочет поразить гостей на новогоднем праздновании.

Редакция OBOZREVATEL подготовила подборку трех простых закусок из лаваша, которые следует приготовить на Новый год 2022.

Корзина из лаваша с курицей и грибами от retsepti_prosto_vkysno. Опубликовано на странице Instagram.

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Ингредиенты:

лаваш – 1 шт

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт

куриное филе – 200 г

густой йогурт – 2-3 ст.л

сыр мягкий – 50 г

соль

перец

Способ приготовления:

1. Лаваш порезать на квадраты приблизительно 10 на 10 см.

2. Положить в формы для кексов (силиконовые или металлические), поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 5-10 минут.

3. Должна образоваться золотистая подсушенная корочка.

4. Приготовить начинку: мелко нарезать грибы, протушить на сковороде до испарения жидкости. Так же приготовить мясо и лук.

5. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, добавить йогурт.

6. По желанию можно натереть на мелкой терке сыр.

Рулет из лаваша с красной рыбой от vkus_n_i. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

тонкий лаваш,

сливочное масло – 1 ст.л.

соленая красная рыба – 100 – 120 г(горбуша, кета, семга)

зелень

Способ приготовления:

1. Рыбу нарезать на тонкие кусочки, лаваш намазать маслом, сверху разложить рыбу, посыпать зеленью и свернуть лаваш в рулет.

2. На 30-40 минут убрать в холодное место, перед подачей нарезать на ломтики, украсить зеленью.

Закуска с креветкой и авокадо от cristik_crazy_food. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

тартилья – 3-4 листа

сливочный сыр – 100 г

креветки – 500 г

авокадо – 1 шт

зелень

чеснок

соль

перец.

Способ приготовления:

1. Из тортильи вырезать кружочки, разрезать пополам и соединить зубочисткой в форме тарталетки.

2. Отправить в разогретую духовку при температуре 185 градусов на 10 минут.

3. Готовые тарталетки начинить сливочным творогом, сверху положить креветку авокадо и зелень.

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