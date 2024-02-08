Быстрый и вкусный плов на сковороде для ужина: элементарный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный плов с мясом

Плов – очень сытное блюдо, которое можно готовить в кастрюле, мультиварке и даже на сковороде. Мясо для плова можно использовать свинину, баранину, филе.

Рассыпчатый плов

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного плова с куриным филе, овощами и специями.

Рецепт плова
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Ингредиенты:

  • рис длиннозернистый пропаренный – 1 стакан
  • филе или бедра – 300 г
  • морковь – 2 шт. небольших
  • лук – 2 шт. небольших
  • чеснок – 4-5 зуб.
  • приправа у плову – по вкусу
  • масло, соль, перец
  • вода – 2,5 стакана

Способ приготовления:

1. Морковь нарежьте полосками, лук кубиками, обжарьте до мягкости. Добавьте сюда же куриное филе, посолите, поперчите. 

Жареные овощи

2. Рис промойте до прозрачности, добавьте к овощам с мясом, залейте водой, добавьте приправу к плову и раскладываем зубцы чеснока. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне до готовности, не перемешивая!

Приготовление плова

При подаче посыпать свежей зеленью.

Вкусный плов с мясом

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