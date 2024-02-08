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Быстрый и вкусный плов на сковороде для ужина: элементарный рецепт
Плов – очень сытное блюдо, которое можно готовить в кастрюле, мультиварке и даже на сковороде. Мясо для плова можно использовать свинину, баранину, филе.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного плова с куриным филе, овощами и специями.
Ингредиенты:
- рис длиннозернистый пропаренный – 1 стакан
- филе или бедра – 300 г
- морковь – 2 шт. небольших
- лук – 2 шт. небольших
- чеснок – 4-5 зуб.
- приправа у плову – по вкусу
- масло, соль, перец
- вода – 2,5 стакана
Способ приготовления:
1. Морковь нарежьте полосками, лук кубиками, обжарьте до мягкости. Добавьте сюда же куриное филе, посолите, поперчите.
2. Рис промойте до прозрачности, добавьте к овощам с мясом, залейте водой, добавьте приправу к плову и раскладываем зубцы чеснока. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне до готовности, не перемешивая!
При подаче посыпать свежей зеленью.
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