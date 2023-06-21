Из клубники выходит очень вкусный и густой домашний джем. Его можно приготовить с загустителями или обойтись без них. К тому же, не обязательно использовать даже сахар.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как приготовить густой клубничный джем с желатином без сахара.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

желатин – 1\2 ч. л.

мед – 1\4 ст.

цедра лимона – 1 ст. л.

сок лимона –1\4 ст.

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Способ приготовления:

1. Клубнику помыть, почистить и переложить в чашу блендера. Взбить все до однородной массы.

2. В кастрюлю налить сок лимона и насыпать желатин. Перемешать и оставить в таком виде на несколько минут.

3. Далее нужно перелить в кастрюлю клубничную массу. Надо нагреть содержимое, постоянно помешивая, но не доводить до кипения.

4. В тёплый джем добавить мед и цедру лимона. Перемешать.

5. Полученный джем разлить в стерильные банки и закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

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