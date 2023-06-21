Быстрый клубничный джем без сахара: легкий рецепт
Из клубники выходит очень вкусный и густой домашний джем. Его можно приготовить с загустителями или обойтись без них. К тому же, не обязательно использовать даже сахар.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, как приготовить густой клубничный джем с желатином без сахара.
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг
- желатин – 1\2 ч. л.
- мед – 1\4 ст.
- цедра лимона – 1 ст. л.
- сок лимона –1\4 ст.
Способ приготовления:
1. Клубнику помыть, почистить и переложить в чашу блендера. Взбить все до однородной массы.
2. В кастрюлю налить сок лимона и насыпать желатин. Перемешать и оставить в таком виде на несколько минут.
3. Далее нужно перелить в кастрюлю клубничную массу. Надо нагреть содержимое, постоянно помешивая, но не доводить до кипения.
4. В тёплый джем добавить мед и цедру лимона. Перемешать.
5. Полученный джем разлить в стерильные банки и закрыть крышками. Хранить в холодильнике.
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