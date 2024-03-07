Быстрый ленивый пирог с вишнями из слоеного теста: очень легкий рецепт
Предлагаем вашему вниманию вкусный и простой рецепт выпечки с заварным кремом и вишнями из готового слоеного теста. Следуя этому рецепту всегда получится вкусный десерт.
Как правильно приготовить вкусный десерт к кофе или чаю рассказала в Instagram фудблогер с ником tania_sheremet_. Она также предоставила список необходимых ингредиентов.
Ингредиенты
- Бесдрожжевое слоеное тесто – 1кг
Ингредиенты для крема
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 80 гр
- Яйца – 2 шт
- Ванильный сахар – 1 п
- Кукурузный крахмал – 45 гр
- Сливочное масло – 50 гр
Ингредиенты для вишневого конфи
- Замороженная вишня – 230 гр
- Сахар – 55 гр
- Кукурузный крахмал – 15 гр
- Вода – 20 мл
Способ приготовления
1. В сотейнике смешиваем вишни с сахаром, ставим на огонь.
2. Крахмал разводим с водой, вливаем в вишни, провариваем до загущения и откладываем охлаждаться.
3. Готовим заварной крем. В сотейник вливаем молоко, добавляем сахар, ванильный сахар.
4. Отдельно в миску разбиваем яйца, всыпаем кукурузный крахмал, осторожно перемешиваем до однородности, понемногу вливаем молоко.
5. Яичную жидкость вливаем через сито в сотейник, перемешиваем, ставим на огонь, постоянно помешивая до загущения, провариваем в течение 1-2 минут.
6. Снимаем с огня, добавляем масло, перемешиваем, перекладываем в миску, накрываем пищевой пленкой в контакт, охлаждаем.
7. Охлажденный заварной крем перемешиваем миксером и перекладываем в кондитерский мешок.
8. Слоеное тесто размораживаем в холодильнике, раскатываем и раскатываем.
9. Разделяем на две равные части и еще немного раскатываем каждую из них.
10. Один из кусков теста смазываем желтком, рисуя 4 квадратика.
11. В каждый квадратик выкладываем заварное тесто и вишневое конфи.
12. Накрываем сверху второй частью теста, защипываем края.
13. Разделяем будущее изделие на 4 части и выкладываем их на противень с пергаментом.
14. На каждом пирожке делаем надрезы и смазываем желтком.
15. Выпекаем в духовке в течение 20 минут при 180 градусах.
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