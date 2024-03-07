Предлагаем вашему вниманию вкусный и простой рецепт выпечки с заварным кремом и вишнями из готового слоеного теста. Следуя этому рецепту всегда получится вкусный десерт.

Как правильно приготовить вкусный десерт к кофе или чаю рассказала в Instagram фудблогер с ником tania_sheremet_. Она также предоставила список необходимых ингредиентов.

Ингредиенты

Бесдрожжевое слоеное тесто – 1кг

Ингредиенты для крема

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Молоко – 500 мл

Сахар – 80 гр

Яйца – 2 шт

Ванильный сахар – 1 п

Кукурузный крахмал – 45 гр

Сливочное масло – 50 гр

Ингредиенты для вишневого конфи

Замороженная вишня – 230 гр

Сахар – 55 гр

Кукурузный крахмал – 15 гр

Вода – 20 мл

Способ приготовления

1. В сотейнике смешиваем вишни с сахаром, ставим на огонь.

2. Крахмал разводим с водой, вливаем в вишни, провариваем до загущения и откладываем охлаждаться.

3. Готовим заварной крем. В сотейник вливаем молоко, добавляем сахар, ванильный сахар.

4. Отдельно в миску разбиваем яйца, всыпаем кукурузный крахмал, осторожно перемешиваем до однородности, понемногу вливаем молоко.

5. Яичную жидкость вливаем через сито в сотейник, перемешиваем, ставим на огонь, постоянно помешивая до загущения, провариваем в течение 1-2 минут.

6. Снимаем с огня, добавляем масло, перемешиваем, перекладываем в миску, накрываем пищевой пленкой в контакт, охлаждаем.

7. Охлажденный заварной крем перемешиваем миксером и перекладываем в кондитерский мешок.

8. Слоеное тесто размораживаем в холодильнике, раскатываем и раскатываем.

9. Разделяем на две равные части и еще немного раскатываем каждую из них.

10. Один из кусков теста смазываем желтком, рисуя 4 квадратика.

11. В каждый квадратик выкладываем заварное тесто и вишневое конфи.

12. Накрываем сверху второй частью теста, защипываем края.

13. Разделяем будущее изделие на 4 части и выкладываем их на противень с пергаментом.

14. На каждом пирожке делаем надрезы и смазываем желтком.

15. Выпекаем в духовке в течение 20 минут при 180 градусах.

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