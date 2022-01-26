Быстрый "Медовик" из трех коржей с вкусным кремом: рецептом поделился Евгений Клопотенко
"Медовик" – один из самых вкусных тортов, основа которого – медовые коржи и крем. Рецептов десерта существует очень много и, как правило классический торт готовится не просто и долго. Но всегда можно найти отличный и простой рецепт вкусного угощения и испечь его всего за 30 минут.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного "Медовика", который состоит всего из трех коржей и вкусного сметанного крема.
Ингредиенты:
Для коржей:
мука – 600 г
мед – 4 ст. л.
сливочное масло – 150 г
сахар – 300 г
яйца – 5 шт.
сода – 1,5 ч. л.
соль – щепотка
Для крема:
сметана – 500 г
сахарная пудра – 100 г
грецие орехи – 80 г
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и солью в пышную пену.
2. Добавьте в смесь мед и продолжайте взбивать.
3. Просейте муку, добавьте туда же вместе с содой, перемешает до однородности.
4. Растопите масло, дайте ему немного остыть и влейте в тесто, тщательно перемешайте.
5. Возьмите три формы или одну, застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и вылейте готовое тесто.
6. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 180 С.
7. Крем: смешайте сметану с сахарной пудрой и хорошо взбейте.
8. Измельчите орехи.
9. Готовым коржам дайте остыть и срежьте верхушки, щедро смажьте кремом, верх присыпьте измельченными орехами.
10. Готовый торт лучше поставить в холодильник на несколько часов, но можно есть и сразу.
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