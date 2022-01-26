Быстрый "Медовик" из трех коржей с вкусным кремом: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,8 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом быстрого 'Медовика'

"Медовик" – один из самых вкусных тортов, основа которого – медовые коржи и крем. Рецептов десерта существует очень много и, как правило классический торт готовится не просто и долго. Но всегда можно найти отличный и простой рецепт вкусного угощения и испечь его всего за 30 минут.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного "Медовика", который состоит всего из трех коржей и вкусного сметанного крема.

Домашний медовик за 30 минут

Ингредиенты:

Ингредиенты для торта
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Для коржей:

  • мука – 600 г

  • мед – 4 ст. л.

Натуральный мед

  • сливочное масло – 150 г

Как выбрать натуральное сливочное масло

  • сахар – 300 г

  • яйца – 5 шт.

Яйца для теста

  • сода – 1,5 ч. л.

  • соль – щепотка

Для крема:

Крем для "Медовика"

  • сметана – 500 г

  • сахарная пудра – 100 г

Орехи для торта

  • грецие орехи – 80 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью в пышную пену.

2. Добавьте в смесь мед и продолжайте взбивать.

Взбитое воздушное тесто

3. Просейте муку, добавьте туда же вместе с содой, перемешает до однородности.

4. Растопите масло, дайте ему немного остыть и влейте в тесто, тщательно перемешайте.

Сливочное масло для торта

5. Возьмите три формы или одну, застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и вылейте готовое тесто.

6. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 180 С.

Домашний торт

7. Крем: смешайте сметану с сахарной пудрой и хорошо взбейте.

Крем для "Медовика"

8. Измельчите орехи.

Как испечь "Медовик" за 25 минут

9. Готовым коржам дайте остыть и срежьте верхушки, щедро смажьте кремом, верх присыпьте измельченными орехами.

10. Готовый торт лучше поставить в холодильник на несколько часов, но можно есть и сразу.

Вкусный "Медовик"

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