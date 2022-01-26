Быстрый "Медовик" из трех коржей с вкусным кремом: рецептом поделился Евгений Клопотенко

"Медовик" – один из самых вкусных тортов, основа которого – медовые коржи и крем. Рецептов десерта существует очень много и, как правило классический торт готовится не просто и долго. Но всегда можно найти отличный и простой рецепт вкусного угощения и испечь его всего за 30 минут.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного "Медовика", который состоит всего из трех коржей и вкусного сметанного крема.

Ингредиенты:

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Для коржей:

мука – 600 г

мед – 4 ст. л.

сливочное масло – 150 г

сахар – 300 г

яйца – 5 шт.

сода – 1,5 ч. л.

соль – щепотка

Для крема:

сметана – 500 г

сахарная пудра – 100 г

грецие орехи – 80 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью в пышную пену.

2. Добавьте в смесь мед и продолжайте взбивать.

3. Просейте муку, добавьте туда же вместе с содой, перемешает до однородности.

4. Растопите масло, дайте ему немного остыть и влейте в тесто, тщательно перемешайте.

5. Возьмите три формы или одну, застелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и вылейте готовое тесто.

6. Поставьте в духовку на 20-25 минут при 180 С.

7. Крем: смешайте сметану с сахарной пудрой и хорошо взбейте.

8. Измельчите орехи.

9. Готовым коржам дайте остыть и срежьте верхушки, щедро смажьте кремом, верх присыпьте измельченными орехами.

10. Готовый торт лучше поставить в холодильник на несколько часов, но можно есть и сразу.

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