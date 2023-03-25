Быстрый "Наполеон" без выпекания и без теста: делимся рецептом вкусного десерта
Один из самых вкусных десертов – торт "Наполеон", который можно готовить из лаваша, слоеного теста даже из печенья. А крем лучшего всего сделать заварной, на основе молока, сливочного масла и яиц.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом быстрого "Наполеона" из слоеного печенья, с заварным кремом.
Ингредиенты:
- слоеное печенье "ушки" – 600-750 г
- молоко – 900 мл
- яйца – 4 шт.
- сахар – 100-150 г
- крахмал – 70 г
- сливчоное масло – 200 г
Способ приготовления:
1. Крем заварной: половину молока вылейте в кастрюльку, антипригарную желательно. Смешайте яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и другой половиной молока. В горячее подогретое молоко влейте тоненькой струйкой яично-молочную смесь и постоянно помешивая доводите до загустения. Как крем загустел оставьте остыть до теплой температуры, добавьте масло комнатной температуры и размешайте.
2. В форму выложите печенье и перемажьте кремом. Оставьте немного печенья и крема для декора.
3. Накройте торт пленкой и поставьте в холодильник на ночь или на несколько часов.
4. Снимите пленку и форму, украсьте кремом и присыпьте измельченным печеньем.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: