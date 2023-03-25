Один из самых вкусных десертов – торт "Наполеон", который можно готовить из лаваша, слоеного теста даже из печенья. А крем лучшего всего сделать заварной, на основе молока, сливочного масла и яиц.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом быстрого "Наполеона" из слоеного печенья, с заварным кремом.

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Ингредиенты:

слоеное печенье "ушки" – 600-750 г

молоко – 900 мл

яйца – 4 шт.

сахар – 100-150 г

крахмал – 70 г

сливчоное масло – 200 г

Способ приготовления:

1. Крем заварной: половину молока вылейте в кастрюльку, антипригарную желательно. Смешайте яйца с сахаром, ванильным сахаром, крахмалом и другой половиной молока. В горячее подогретое молоко влейте тоненькой струйкой яично-молочную смесь и постоянно помешивая доводите до загустения. Как крем загустел оставьте остыть до теплой температуры, добавьте масло комнатной температуры и размешайте.

2. В форму выложите печенье и перемажьте кремом. Оставьте немного печенья и крема для декора.

3. Накройте торт пленкой и поставьте в холодильник на ночь или на несколько часов.

4. Снимите пленку и форму, украсьте кремом и присыпьте измельченным печеньем.

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