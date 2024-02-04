Быстрый омлет на лаваше для завтрака: готовится 15 минут
Завтрак должен быть вкусным, сытным и быстро готовиться. Справиться с такой задачей вам поможет лаваш. Он станет отличным основанием для омлета.
Идея приготовления быстрого и сытного завтрака из лаваша опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__ ) в Instagram. В жареный омлет на лаваше можно завернуть вкусную начинку.
Ингредиенты:
- лаваш круглый
- яйца 2 шт.
- крем-сыр филадельфия
- авокадо
- тунеть
- чери
- зелень
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Яйца со специями перемешать.
2. Вылить в горячую сковороду с растопленным маслом.
3. Сверху выложить лаваш и прижать его.
4. Когда снизу яичница уже готова – перевернуть лавашем вниз.
5. На половинку выложить начинку – крем-творог перемешать с авокадо, тунец, чери, зелень и натертый сыр.
6. Закрыть второй половинкой, прижать и обжарить еще с двух сторон, чтобы сыр расплавился.
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