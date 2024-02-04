Завтрак должен быть вкусным, сытным и быстро готовиться. Справиться с такой задачей вам поможет лаваш. Он станет отличным основанием для омлета.

Идея приготовления быстрого и сытного завтрака из лаваша опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__ ) в Instagram. В жареный омлет на лаваше можно завернуть вкусную начинку.

Ингредиенты:

лаваш круглый

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яйца 2 шт.

крем-сыр филадельфия

авокадо

тунеть

чери

зелень

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Яйца со специями перемешать.

2. Вылить в горячую сковороду с растопленным маслом.

3. Сверху выложить лаваш и прижать его.

4. Когда снизу яичница уже готова – перевернуть лавашем вниз.

5. На половинку выложить начинку – крем-творог перемешать с авокадо, тунец, чери, зелень и натертый сыр.

6. Закрыть второй половинкой, прижать и обжарить еще с двух сторон, чтобы сыр расплавился.

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