Быстрый омлет на лаваше для завтрака: готовится 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрый омлет на лаваше для завтрака: готовится 15 минут

Завтрак должен быть вкусным, сытным и быстро готовиться. Справиться с такой задачей вам поможет лаваш. Он станет отличным основанием для омлета.

Идея приготовления быстрого и сытного завтрака из лаваша опубликована на странице фудблогера Виктории Марченко (vika_marchenko__ ) в Instagram. В жареный омлет на лаваше можно завернуть вкусную начинку.

Быстрый омлет на лаваше для завтрака: готовится 15 минут

Ингредиенты:

  • лаваш круглый
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  • яйца 2 шт.
  • крем-сыр филадельфия
  • авокадо
  • тунеть
  • чери
  • зелень
  • твердый сыр

Способ приготовления:

Быстрый омлет на лаваше для завтрака: готовится 15 минут

1. Яйца со специями перемешать.

2. Вылить в горячую сковороду с растопленным маслом.

Быстрый омлет на лаваше для завтрака: готовится 15 минут

3. Сверху выложить лаваш и прижать его.

4. Когда снизу яичница уже готова – перевернуть лавашем вниз.

Быстрый омлет на лаваше для завтрака: готовится 15 минут

5. На половинку выложить начинку – крем-творог перемешать с авокадо, тунец, чери, зелень и натертый сыр.

6. Закрыть второй половинкой, прижать и обжарить еще с двух сторон, чтобы сыр расплавился.

Быстрый омлет на лаваше для завтрака: готовится 15 минут

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