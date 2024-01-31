Чаще всего в современном мире людям не хватает времени на приготовление пищи. Именно поэтому сейчас разнообразные фастфуды приобрели такую популярность. Тем не менее, существует множество рецептов, на приготовление блюд по которым нужно потратить всего несколько минут, и на столе появится питательная и домашняя еда.

Одним из таких рецептов поделилась в Instagram фудблогер с ником cook_julija_simonchuk. Она рассказала о том, как всего за 10 минут приготовить быстрое блюдо, которое может служить как завтраком, так и перекусом и даже обедом.

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Ингредиенты

Лаваш – 1 п

Яйца – 3 шт.

Сыр – 200 г

Колбаса – 150 г

Помидор – 1 шт.

Соль

Перец

Масло – 5 г

Способ приготовления

1. Из лаваша вырезать круг, диаметр которых должен совпадать с диаметром сковородки.

2. Яйца взбить с солью и перцем.

3. Смазать сковороду маслом. Вылить на нее половину яичной массы.

4. На яичную массу выкладываем лаваш, а сверху кладем колбасу и присыпаем сыром.

5. Далее снова выкладываем лаваш, затем помидоры колечками.

6. Следующий слой – лаваш и снова колбаса с сыром.

7. Покрываем последний пласт остатками яичной массы, накрываем крышкой и настраиваем умеренный огонь.

8. Обжариваем с каждой стороны примерно по 5 минут, чтобы творог хорошо растекся.

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