Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

Лаваш – это отличная основа для блюд на скорую руку. Особенно тогда, когда времени на приготовление мало. Из лаваша можно сделать сытный пирог с сыром. Выпекается он всего 20-25 минут.

Идея приготовления быстрого пирога из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.

Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

Ингредиенты:

  • мягкий сыр – 150-200 г
  • кисломолочный творог (лучше жирный) – 200 г
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  • тонкий лаваш – 2 больших листа (200-250 г)
  • яйца – 4 шт
  • молоко – 200 мл
  • сливочное масло – 30 г
  • перец, соль

Способ приготовления:

Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

1. Сыр положить в емкость и разделить вилкой.

2. Сыр натереть на большой терке.

Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

3. Приблизительно 1/4 твердого сыра откладываем в сторону, а остальное сочетаем с кисломолочным сыром.

4. Отдельно взбиваем 4 яйца с молоком.

Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

5. Добавляем соль и перец.

6. Емкость для выпечки смазываем сливочным маслом.

7. Большой лаваш делим таким образом, чтобы получилось 4 листа.

Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

8. Каждый лист погружаем в яично-молочную смесь и кладем в форму. Лаваш должен быть немного скомканным.

9. На каждый кусочек поочередно выкладываем творожную начинку. Заполняем форму до конца. Сверху должен быть лаваш.

Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

10. Выливаем остатки молочной смеси.

11. Посыпаем остальным натертым сыром.

Быстрый пирог из лаваша на обед: готовится 20 минут

12. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

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