Лаваш – это отличная основа для блюд на скорую руку. Особенно тогда, когда времени на приготовление мало. Из лаваша можно сделать сытный пирог с сыром. Выпекается он всего 20-25 минут.

Идея приготовления быстрого пирога из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Такого блюда хватит на всю семью.

Ингредиенты:

мягкий сыр – 150-200 г

кисломолочный творог (лучше жирный) – 200 г

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тонкий лаваш – 2 больших листа (200-250 г)

яйца – 4 шт

молоко – 200 мл

сливочное масло – 30 г

перец, соль

Способ приготовления:

1. Сыр положить в емкость и разделить вилкой.

2. Сыр натереть на большой терке.

3. Приблизительно 1/4 твердого сыра откладываем в сторону, а остальное сочетаем с кисломолочным сыром.

4. Отдельно взбиваем 4 яйца с молоком.

5. Добавляем соль и перец.

6. Емкость для выпечки смазываем сливочным маслом.

7. Большой лаваш делим таким образом, чтобы получилось 4 листа.

8. Каждый лист погружаем в яично-молочную смесь и кладем в форму. Лаваш должен быть немного скомканным.

9. На каждый кусочек поочередно выкладываем творожную начинку. Заполняем форму до конца. Сверху должен быть лаваш.

10. Выливаем остатки молочной смеси.

11. Посыпаем остальным натертым сыром.

12. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

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