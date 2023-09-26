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Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире
Такой пирог очень универсальный, ведь в него можно добавить любую начинку. Тесто получается очень нежным и пышным, потому что готовится на кефире. Выпечка будет отличным дополнением к чаю или сытным перекусом.
Идея приготовления пирога пятиминутка опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт
- кефир – 400 мл
- мука – 250 г
- сода – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л
- масло растительное – 2 ст.л.
- начинка – по выбору. Может быть капуста с яйцом, грибы, ветчина, зеленый лук)
Способ приготовления:
1. Соединить ингредиенты теста.
2. Перемешать до однородности.
3. Половину теста вылить в форму.
4. Выложить начинку.
5. Сверху вылить вторую половину теста.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут.
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