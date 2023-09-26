Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
492
Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире

Такой пирог очень универсальный, ведь в него можно добавить любую начинку. Тесто получается очень нежным и пышным, потому что готовится на кефире. Выпечка будет отличным дополнением к чаю или сытным перекусом.

Идея приготовления пирога пятиминутка опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 2 шт
  • кефир – 400 мл
  • мука – 250 г
Видео дня
  • сода – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л
  • масло растительное – 2 ст.л.
  • начинка – по выбору. Может быть капуста с яйцом, грибы, ветчина, зеленый лук)

Способ приготовления:

Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире

1. Соединить ингредиенты теста.

Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире

2. Перемешать до однородности.

Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире

3. Половину теста вылить в форму.

Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире

4. Выложить начинку.

5. Сверху вылить вторую половину теста.

Быстрый и сытный пирог пятиминутка: тесто готовится на кефире

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты