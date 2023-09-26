Такой пирог очень универсальный, ведь в него можно добавить любую начинку. Тесто получается очень нежным и пышным, потому что готовится на кефире. Выпечка будет отличным дополнением к чаю или сытным перекусом.

Идея приготовления пирога пятиминутка опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт

кефир – 400 мл

мука – 250 г

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сода – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л

масло растительное – 2 ст.л.

начинка – по выбору. Может быть капуста с яйцом, грибы, ветчина, зеленый лук)

Способ приготовления:

1. Соединить ингредиенты теста.

2. Перемешать до однородности.

3. Половину теста вылить в форму.

4. Выложить начинку.

5. Сверху вылить вторую половину теста.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

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