Быстрый плов на пару: как по-новому приготовить сытное блюдо
Одно из самых вкусных блюд из риса – плов. Готовить его можно с разным мясом и даже без, заменив его овощами. Для того, чтобы рис в плове был рассыпным, его можно предварительно приготовить в пароварке или на сковороде.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстро в приготовлении плова с мясом и специями.
Ингредиенты:
- рис – 400 г
- мясо – 400 г
- чеснок – 3 зуб.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- вода – 600 мл
- специи для плова
Способ приготовления:
1. Чеснок измельчите и поджарьте, добавьте небольшие кусочки мяса. Поджарьте несколько минут. Далее добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь, жарьте еще несколько минут. Добавляем специи и соль по вкусу.
2. Когда лук станет золотистого цвета, влейте 150 мл воды и тушите мясо до тех пор, пока вода не испарится.
3. Рис помойте и готовьте лучше в пароварке. После готовый рис переложите к мясу с овощами, перемешайте и можно есть.
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