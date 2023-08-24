Одно из самых вкусных блюд из риса – плов. Готовить его можно с разным мясом и даже без, заменив его овощами. Для того, чтобы рис в плове был рассыпным, его можно предварительно приготовить в пароварке или на сковороде.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстро в приготовлении плова с мясом и специями.

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Ингредиенты:

рис – 400 г

мясо – 400 г

чеснок – 3 зуб.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

вода – 600 мл

специи для плова

Способ приготовления:

1. Чеснок измельчите и поджарьте, добавьте небольшие кусочки мяса. Поджарьте несколько минут. Далее добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь, жарьте еще несколько минут. Добавляем специи и соль по вкусу.

2. Когда лук станет золотистого цвета, влейте 150 мл воды и тушите мясо до тех пор, пока вода не испарится.

3. Рис помойте и готовьте лучше в пароварке. После готовый рис переложите к мясу с овощами, перемешайте и можно есть.

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