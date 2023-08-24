Быстрый плов на пару: как по-новому приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт плова

Одно из самых вкусных блюд из риса – плов. Готовить его можно с разным мясом и даже без, заменив его овощами. Для того, чтобы рис в плове был рассыпным, его можно предварительно приготовить в пароварке или на сковороде. 

Домашний плов

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстро в приготовлении плова с мясом и специями. 

Рецепт плова
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Ингредиенты:

  • рис – 400 г
  • мясо – 400 г
  • чеснок – 3 зуб. 
  • морковь – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • вода – 600 мл
  • специи для плова

Способ приготовления:

1. Чеснок измельчите и поджарьте, добавьте небольшие кусочки мяса. Поджарьте несколько минут. Далее добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь, жарьте еще несколько минут. Добавляем специи и соль по вкусу.

Мясо со специями

2. Когда лук станет золотистого цвета, влейте 150 мл воды и тушите мясо до тех пор, пока вода не испарится.

Мясо с овощами и луком

3. Рис помойте и готовьте лучше в пароварке. После готовый рис переложите к мясу с овощами, перемешайте и можно есть. 

Готовый плов

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