Плов – это сытное блюдо из риса, которое готовят по-разному: с мясом, без мяса, со специями, луком и чесноком. Идеально приготовленный плов – рассыпчатый, не склеивается и очень ароматный.

Фудблогер Юлия Вилич (vilich_food_blog) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плова с мясом и овощами, который вы приготовите за 30 минут.

Ингредиенты:

мясо (свинина, баранина) – 400 г

чеснок – 3 зубчика

морковь – 1 шт

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лук – 1 шт

специи к плову

вода – 150 мл

рис – 400 г

вода – 470 мл

Способ приготовления:

1. Чеснок нужно измельчить и слегка поджарить. Также порезать мясо и добавить в чеснок. Жарить несколько минут.

2. Измельчить лук и натереть морковь на терке. Добавить к мясу и жарить несколько минут. Добавить специи и соль.

3. Когда лук станет золотистым добавить воду (150 мл) и тушить мясо до тех пор, пока не испарится вода).

4. Параллельно отварить рис из 470 мл воды. Сначала варить на среднем огне, затем как рис закипит, убавить огонь на слабый и залепить дырочку в кастрюле. Таким образом готовить рис будто бы на пару и периодически добавлять по несколько ложек воды. На приготовление уходит 20-30 минут.

5. Когда рис будет готов, смешать его с мясом. Приятного аппетита!

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