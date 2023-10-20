Хлеб – это основной продукт практически на каждом столе, который не только едят с блюдами, но и делают из него бутерброды, сэндвичи и тосты. К тому же изделие очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого не обязательно целей день стоять за плитой и иметь много хлопот с тестом.

Фудблогер Наталья Рыжкова (natali_ryzkova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего хлеба на молоке.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

дрожжи – 100 г

сахар – 200 г

соль –1 ч. л.

яйца – 3 шт

масло сливочное – 100 г

мука

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно запарить молоко (довести до кипения) и охладить или довести до теплого состояния. Горячее не подойдет.

2. В подготовленное молоко добавить дрожжи, соль и сахар, все перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы образовалась так называемая шапочка.

3. В готовую опару добавить яйца, растопленное масло. Перемешать.

4. Постепенно добавлять муку и замесить тесто. Оно должно быть не слишком забитым. Поставить его в теплое место, чтобы выросло.

5. На этом этапе разложить тесто в формочки и выпекать при температуре 180 градусов 1 час. Приятного аппетита!

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