Быстрый рецепт домашнего хлеба: получается очень рыхлый и мягкий
Хлеб – это основной продукт практически на каждом столе, который не только едят с блюдами, но и делают из него бутерброды, сэндвичи и тосты. К тому же изделие очень легко приготовить в домашних условиях. Для этого не обязательно целей день стоять за плитой и иметь много хлопот с тестом.
Фудблогер Наталья Рыжкова (natali_ryzkova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего хлеба на молоке.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л
- дрожжи – 100 г
- сахар – 200 г
- соль –1 ч. л.
- яйца – 3 шт
- масло сливочное – 100 г
- мука
Способ приготовления:
1. Для начала нужно запарить молоко (довести до кипения) и охладить или довести до теплого состояния. Горячее не подойдет.
2. В подготовленное молоко добавить дрожжи, соль и сахар, все перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы образовалась так называемая шапочка.
3. В готовую опару добавить яйца, растопленное масло. Перемешать.
4. Постепенно добавлять муку и замесить тесто. Оно должно быть не слишком забитым. Поставить его в теплое место, чтобы выросло.
5. На этом этапе разложить тесто в формочки и выпекать при температуре 180 градусов 1 час. Приятного аппетита!
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