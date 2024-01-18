Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
285
Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова

Вместо традиционного плова, на приготовление которого нужно потратить много времени, можете сделать рис с овощами и мясом. Для этого вам понадобится обычная сковорода. Блюдо получается очень сочным и сытным.

Идея приготовления риса с овощами и курицей опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Обязательно добавьте куриный бульон.

Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова

Ингредиенты:

  • 450 г филе курицы или индюка
  • 150 г сырого риса
  • 150 г кукурузы
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  • 120 г лука
  • 120 г сладкого перца
  • 250 г помидорного пюре
  • 500 мл овощного бульона
  • соль, перец, паприка, острый перец – 3-4 зубчика чеснока
  • 20 г масла для жарки

Способ приготовления:

Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова

1. На растительном масле обжарить лук 3 минуты.

2. Добавить перец и жарить еще 5 минут.

Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова

3. Добавить мелко нарезанное филе, чеснок, соль, перец, паприку, острый перец.

4. Перемешивая, жарить 7 минут.

Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова

5. Всыпать кукурузу, промытый сырой рис.

Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова

6. Влить бульон, помидорное пюре, перемешать и тушить на небольшом огне, под крышкой, примерно 17-20 минут.

Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова

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