Вместо традиционного плова, на приготовление которого нужно потратить много времени, можете сделать рис с овощами и мясом. Для этого вам понадобится обычная сковорода. Блюдо получается очень сочным и сытным.

Идея приготовления риса с овощами и курицей опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Обязательно добавьте куриный бульон.

Ингредиенты:

450 г филе курицы или индюка

150 г сырого риса

150 г кукурузы

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120 г лука

120 г сладкого перца

250 г помидорного пюре

500 мл овощного бульона

соль, перец, паприка, острый перец – 3-4 зубчика чеснока

20 г масла для жарки

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить лук 3 минуты.

2. Добавить перец и жарить еще 5 минут.

3. Добавить мелко нарезанное филе, чеснок, соль, перец, паприку, острый перец.

4. Перемешивая, жарить 7 минут.

5. Всыпать кукурузу, промытый сырой рис.

6. Влить бульон, помидорное пюре, перемешать и тушить на небольшом огне, под крышкой, примерно 17-20 минут.

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