Быстрый рис с овощами и мясом на обед: проще плова
Вместо традиционного плова, на приготовление которого нужно потратить много времени, можете сделать рис с овощами и мясом. Для этого вам понадобится обычная сковорода. Блюдо получается очень сочным и сытным.
Идея приготовления риса с овощами и курицей опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Обязательно добавьте куриный бульон.
Ингредиенты:
- 450 г филе курицы или индюка
- 150 г сырого риса
- 150 г кукурузы
- 120 г лука
- 120 г сладкого перца
- 250 г помидорного пюре
- 500 мл овощного бульона
- соль, перец, паприка, острый перец – 3-4 зубчика чеснока
- 20 г масла для жарки
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить лук 3 минуты.
2. Добавить перец и жарить еще 5 минут.
3. Добавить мелко нарезанное филе, чеснок, соль, перец, паприку, острый перец.
4. Перемешивая, жарить 7 минут.
5. Всыпать кукурузу, промытый сырой рис.
6. Влить бульон, помидорное пюре, перемешать и тушить на небольшом огне, под крышкой, примерно 17-20 минут.
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