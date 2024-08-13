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Быстрый салат из свеклы: рецепт полезного блюда на каждый день
Из свеклы круглый год можно готовить вкусные и полезные салаты, а также супы и соусы. Еще ее можно добавлять в консервацию.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из свеклы, с чесноком и яйцами.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 3 зуб.
- майонез – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца отварите и остудите.
2. Потрите на терке вместе со свеклой, переложите в миску.
3. Добавьте тертый чеснок, майонез, специи и перемешайте.
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