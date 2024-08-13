Быстрый салат из свеклы: рецепт полезного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Быстрый салат из свеклы: рецепт полезного блюда на каждый день

Из свеклы круглый год можно готовить вкусные и полезные салаты, а также супы и соусы. Еще ее можно добавлять в консервацию. 

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из свеклы, с чесноком и яйцами. 

Вкусный салат из свеклы

Ингредиенты: 

  • свекла – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 3 зуб.
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу и яйца отварите и остудите.

Ингредиенты для салата

2. Потрите на терке вместе со свеклой,  переложите в миску. 

Приготовление блюда

3. Добавьте тертый чеснок, майонез, специи и перемешайте. 

Готовый салат

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