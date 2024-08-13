Из свеклы круглый год можно готовить вкусные и полезные салаты, а также супы и соусы. Еще ее можно добавлять в консервацию.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из свеклы, с чесноком и яйцами.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 100 г

чеснок – 3 зуб.

майонез – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу и яйца отварите и остудите.

2. Потрите на терке вместе со свеклой, переложите в миску.

3. Добавьте тертый чеснок, майонез, специи и перемешайте.

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