Слоеноетесто всегда должно быть в морозилке. Если времени на приготовление пищи мало – оно станет отличным основанием для приготовления быстрых блюд. К примеру, сытного пирога с сыром и шпинатом.

Идея приготовления быстрого слоеного пирога с сыром и шпинатом опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Блюдо идеально подойдет для обеда.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

160 г. сыра

75 г свежего шпината

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2 яйца

соль, прованские травы

желток

кунжут

Способ приготовления:

1. Сыр натереть, в него добавить нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешать.

2. На присыпанную мукой поверхность выложить размороженное слоеное тесто, немного его раскатать.

3. На одну половину выложить начинку, от края отступить 1 см. и накрыть другой половиной, плотно защелкнуть края.

4. Перекладываем пирог на застеленный пергаментом противень, сделать разрезы.

5. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут до образования золотистой корочки.

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