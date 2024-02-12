Быстрый слоеный пирог с сыром и шпинатом: идеально подойдет для сытного обеда
Слоеноетесто всегда должно быть в морозилке. Если времени на приготовление пищи мало – оно станет отличным основанием для приготовления быстрых блюд. К примеру, сытного пирога с сыром и шпинатом.
Идея приготовления быстрого слоеного пирога с сыром и шпинатом опубликована на кулинарной странице receptuk.ua в Instagram. Блюдо идеально подойдет для обеда.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 160 г. сыра
- 75 г свежего шпината
- 2 яйца
- соль, прованские травы
- желток
- кунжут
Способ приготовления:
1. Сыр натереть, в него добавить нарезанный шпинат, яйца, соль, прованские травы и все хорошо перемешать.
2. На присыпанную мукой поверхность выложить размороженное слоеное тесто, немного его раскатать.
3. На одну половину выложить начинку, от края отступить 1 см. и накрыть другой половиной, плотно защелкнуть края.
4. Перекладываем пирог на застеленный пергаментом противень, сделать разрезы.
5. Смазать желтком и посыпать кунжутом.
6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут до образования золотистой корочки.
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