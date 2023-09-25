Малосольные огурцы – это популярное блюдо, завоевавшее сердца многих любителей соленой пищи. Их хрустящий и кисло-сладкий вкус придаст необычные эмоции. Малосольные огурцы также обладают низким количеством калорий, что делает их идеальным перекусом.

Идея приготовления вкусных малосольных огурцов опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (@chudnova.food) в Instagram.

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Ингредиенты:

огурцы – 600г;

чеснок – 2 зубчика;

вода – 150 мл;

укроп и петрушка – 60 г;

Дижонская горчица – 90 г.;

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Огурцы необходимо тщательно вымыть и высушить бумажными полотенцами; вымыть и просушить укроп с петрушкой; очистить 2 зубчика чеснока; подготовить кипяченую воду. Укроп, петрушку и чеснок мелко нарезаем ножом. По желанию зубчики чеснока можно пропустить через пресс. Срезаем края огурцов и нарезаем их тоненькими ломтиками или кружочками. На этом, казалось бы, простом этапе кроется свой секрет. Секрет малосольных огурцов быстрого приготовления заключается в том, что чем тоньше вы нарежете огурцы, тем лучше они промаринуются. В отдельной емкости смешиваем воду, соль, чеснок, укроп, петрушку и дижонскую горчицу.. Оставляем настояться маринад на 5 минут. Важный момент для малосольных огурцов быстрого приготовления – температура воды в маринаде. Она должна быть около 80 градусов Цельсия. Если вода будет горячая, огурцы просто сварятся в ней и потеряют свою хрусткость. С холодной водой за столь короткий промежуток времени огурцы не просолятся в достаточной степени. Если у вас нет термометра, чтобы определить точную температуру воды, вы можете вскипятить воду, а затем остудить ее в течение 15 минут. Сочетаем полученный маринад с нарезанными огурцами и тщательно перемешиваем. Оставляем огурцы постоять еще 10 минут на столе и затем прячем их в холодильник на 15 минут. Через 15 минут достаем, снова тщательно перемешиваем и возвращаем в холодильник еще на 5 минут. Через пять минут ваши малосольные огурцы быстрого приготовления будут готовы, вы можете слить лишнюю воду и сразу подавать их к столу. Приятного аппетита

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