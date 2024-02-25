Быстрый торт с ингредиентами, которые всегда есть в холодильнике: подойдет даже для празднования
Если быстро нужно придумать какой-нибудь десерт – смело берите эти продукты. которые есть в вашем холодильнике. Из них точно можно будет сделать полноценный торт. В основе печенье, поэтому даже не придется выпекать.
Идея приготовления торта из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике, опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valerikiry в Instagram. Кроме печенья понадобится еще кисломолочный творог, а также сметана.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 400 г
- сметана – 200 г
- сливки – 30 мл по желанию
- кокосовая стружка – 30 г
- сахар – 80 г
- кофе для заваривания
- песочное печенье 2 упаковки – 400 г
- какао порошок – 2 ст.л.
- ванильный экстракт
Способ приготовления:
1. Заварить кофе.
2. Затем охладить ее до комнатной температуры.
3. Сыр соединить со сметаной, сахаром, ванильным экстрактом, кокосовой стружкой.
4. Перемешать до однородности. Если сыр не мягкий – сначала его нужно взбить со сметаной блендером.
5. Печенье обмакнуть в кофе и выложить на дно прямоугольной формы, сверху выложить слой крема.
6. Повторите слои, пока не закончатся все продукты. Последним должен быть крем.
7. Посыпать какао и убрать в холодильник на 2-3 часа, затем наслаждаться.
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