Быстрый торт с ингредиентами, которые всегда есть в холодильнике: подойдет даже для празднования

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрый торт с ингредиентами, которые всегда есть в холодильнике: подойдет даже для празднования

Если быстро нужно придумать какой-нибудь десерт – смело берите эти продукты. которые есть в вашем холодильнике. Из них точно можно будет сделать полноценный торт. В основе печенье, поэтому даже не придется выпекать.

Идея приготовления торта из ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике, опубликована на странице фудблогерки Валерии с ником valerikiry в Instagram. Кроме печенья понадобится еще кисломолочный творог, а также сметана.

Быстрый торт с ингредиентами, которые всегда есть в холодильнике: подойдет даже для празднования
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Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 400 г
  • сметана – 200 г
  • сливки – 30 мл по желанию
  • кокосовая стружка – 30 г
  • сахар – 80 г
  • кофе для заваривания
  • песочное печенье 2 упаковки – 400 г
  • какао порошок – 2 ст.л.
  • ванильный экстракт

Способ приготовления:

Быстрый торт с ингредиентами, которые всегда есть в холодильнике: подойдет даже для празднования

1. Заварить кофе.

2. Затем охладить ее до комнатной температуры.

3. Сыр соединить со сметаной, сахаром, ванильным экстрактом, кокосовой стружкой.

Быстрый торт с ингредиентами, которые всегда есть в холодильнике: подойдет даже для празднования

4. Перемешать до однородности. Если сыр не мягкий – сначала его нужно взбить со сметаной блендером.

Быстрый торт с ингредиентами, которые всегда есть в холодильнике: подойдет даже для празднования

5. Печенье обмакнуть в кофе и выложить на дно прямоугольной формы, сверху выложить слой крема.

Быстрый торт с ингредиентами, которые всегда есть в холодильнике: подойдет даже для празднования

6. Повторите слои, пока не закончатся все продукты. Последним должен быть крем.

7. Посыпать какао и убрать в холодильник на 2-3 часа, затем наслаждаться.

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