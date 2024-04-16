Намазки можно готовить из любых продуктов, но вкуснее всего будет – из тунца, сельди, плавленого сыра и вареных яиц.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, с вареными яйцами, крем-сыром и зеленым луком.

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Ингредиенты:

2 небольших авокадо (или 1 большой)

1 б консервированного тунца

2 вареных яйца

100 г крем-сыра

зеленый лук

соль, перец

0,5 ч л лимонного сока

Способ приготовления:

1. Авокадо разомните вилкой, добавьте натертые яйца и консервированный тунец. При необходимости тунец также измельчить вилкой.

2. Добавьте сливочный сыр, зеленый лук, соль, перец и лимонный сок. Хорошо все перемешиваем.

Идеально будет с подсушенным хлебом!

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