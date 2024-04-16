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Бюджетная и очень вкусная намазка из рыбы: готовится 10 минут
Намазки можно готовить из любых продуктов, но вкуснее всего будет – из тунца, сельди, плавленого сыра и вареных яиц.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, с вареными яйцами, крем-сыром и зеленым луком.
Ингредиенты:
- 2 небольших авокадо (или 1 большой)
- 1 б консервированного тунца
- 2 вареных яйца
- 100 г крем-сыра
- зеленый лук
- соль, перец
- 0,5 ч л лимонного сока
Способ приготовления:
1. Авокадо разомните вилкой, добавьте натертые яйца и консервированный тунец. При необходимости тунец также измельчить вилкой.
2. Добавьте сливочный сыр, зеленый лук, соль, перец и лимонный сок. Хорошо все перемешиваем.
Идеально будет с подсушенным хлебом!
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