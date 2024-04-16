Бюджетная и очень вкусная намазка из рыбы: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Бюджетная и очень вкусная намазка из рыбы: готовится 10 минут

Намазки можно готовить из любых продуктов, но вкуснее всего будет – из тунца, сельди, плавленого сыра и вареных яиц. 

Из чего приготовить вкусную намазку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из тунца, с вареными яйцами, крем-сыром и зеленым луком.

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • 2 небольших авокадо (или 1 большой)
  • 1 б консервированного тунца
  • 2 вареных яйца
  • 100 г крем-сыра
  • зеленый лук
  • соль, перец
  • 0,5 ч л лимонного сока

Способ приготовления:

1. Авокадо разомните вилкой, добавьте натертые яйца и консервированный тунец. При необходимости тунец также измельчить вилкой.

Авокадо с тунцем

2. Добавьте сливочный сыр, зеленый лук, соль, перец и лимонный сок. Хорошо все перемешиваем.

Основа для блюда

Идеально будет с подсушенным хлебом!

Бутерброды с намазкой

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