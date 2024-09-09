Сладкий болгарский перец – очень ценный, полезный, бюджетный и вкусный овощ, который можно есть в сыром и запеченном виде. Его можно вкусно фаршировать, тушить с овощами, делать салаты и соусы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сладкого запеченного перца, с маслом и чесноком.

Ингредиенты:

перец – 1 кг

укроп

соль – 1 ч.л.(или по желанию)

уксус – 1 ст.л.

чеснок – 1-2 зуб.

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перец помойте, выложите на противень с пергаментом и запекайте в духовке 20 минут при 180 С.

2. После переложите их в кастрюлю, оставьте на 10-20 минут и после очистите от кожуры, и нарежьте на большие кусочки.

3. Добавьте специи, чеснок, масло и зелень. Можно поставить на час в холодильник, чтобы закуска лучше промариновалась.

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