Бюджетная и сытная намазка из скумбрии готовится 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
105
Бюджетная и сытная намазка из скумбрии готовится 15 минут

Скумбрию можно не только мариновать и запекать, но и сделать из нее вкусную намазку. Ее удобно подавать прямо на хлебе. Вам понадобится всего 5 компонентов для такого бюджетного блюда.

Идея приготовления бюджетной намазки из скумбрии опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Отваривать ничего не придется.

Бюджетная и сытная намазка из скумбрии готовится 15 минут

Ингредиенты:

  • сыр "фелата" – 125 г
  • скумбрия в томатах – 170 г
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  • огурцы маринованные (маленькие) – 2 шт.
  • красный лук/шалот маленький – 1 шт.,
  • специи: перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Бюджетная и сытная намазка из скумбрии готовится 15 минут

1. Сыр размять вилкой.

2. Добавить рыбу в томате (полностью все содержимое банки).

Бюджетная и сытная намазка из скумбрии готовится 15 минут

3. Перемешать в однородную пасту.

4. Добавить мелко нарезанные огурцы и лук, перемешать.

Бюджетная и сытная намазка из скумбрии готовится 15 минут

5. При желании добавить специи, но учтите, что и рыба и сыр приправленые.

6. Намазать готовую массу на кусочек свежеиспеченного хлеба или хрустящий тост.

Бюджетная и сытная намазка из скумбрии готовится 15 минут

7. Посыпать мелко нарезанной зеленью.

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