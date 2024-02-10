Скумбрию можно не только мариновать и запекать, но и сделать из нее вкусную намазку. Ее удобно подавать прямо на хлебе. Вам понадобится всего 5 компонентов для такого бюджетного блюда.

Идея приготовления бюджетной намазки из скумбрии опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Отваривать ничего не придется.

Ингредиенты:

сыр "фелата" – 125 г

скумбрия в томатах – 170 г

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огурцы маринованные (маленькие) – 2 шт.

красный лук/шалот маленький – 1 шт.,

специи: перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр размять вилкой.

2. Добавить рыбу в томате (полностью все содержимое банки).

3. Перемешать в однородную пасту.

4. Добавить мелко нарезанные огурцы и лук, перемешать.

5. При желании добавить специи, но учтите, что и рыба и сыр приправленые.

6. Намазать готовую массу на кусочек свежеиспеченного хлеба или хрустящий тост.

7. Посыпать мелко нарезанной зеленью.

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