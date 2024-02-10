Бюджетная и сытная намазка из скумбрии готовится 15 минут
Скумбрию можно не только мариновать и запекать, но и сделать из нее вкусную намазку. Ее удобно подавать прямо на хлебе. Вам понадобится всего 5 компонентов для такого бюджетного блюда.
Идея приготовления бюджетной намазки из скумбрии опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Отваривать ничего не придется.
Ингредиенты:
- сыр "фелата" – 125 г
- скумбрия в томатах – 170 г
- огурцы маринованные (маленькие) – 2 шт.
- красный лук/шалот маленький – 1 шт.,
- специи: перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр размять вилкой.
2. Добавить рыбу в томате (полностью все содержимое банки).
3. Перемешать в однородную пасту.
4. Добавить мелко нарезанные огурцы и лук, перемешать.
5. При желании добавить специи, но учтите, что и рыба и сыр приправленые.
6. Намазать готовую массу на кусочек свежеиспеченного хлеба или хрустящий тост.
7. Посыпать мелко нарезанной зеленью.
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