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Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром
Мясо и сыр – это идеальное сочетание для обеда. Из таких компонентов выходит очень сытная запеканка. К тому же, достаточно бюджетная.
Идея приготовления мясной запеканки с картофелем опубликована на странице фудблогер fasting_marafon в Instagram. Сочности блюду прибавят лук и сметана.
Ингредиенты:
- филе куриное вареное – 300 г
- картофель – 500 г
- масло – 10 г
- соль, сушеный чеснок – по вкусу
- лук – 100 г
- сыр твердый – 100 г
- сметана – 100 г
Способ приготовления:
1. Филе разделить на волокна.
2. Картофель нарезать соломкой.
3. Добавить любимые специи и растительное масло.
4. Перемешаем, выкладываем в форму для запекания.
5. Лук обжарить на капле растительного масла, выложить сверху на картофель.
6. Добавить мясо, посыпать тертым сыром.
7. Смазать сметаной.
8. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
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