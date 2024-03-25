Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

Мясо и сыр – это идеальное сочетание для обеда. Из таких компонентов выходит очень сытная запеканка. К тому же, достаточно бюджетная.

Идея приготовления мясной запеканки с картофелем опубликована на странице фудблогер fasting_marafon в Instagram. Сочности блюду прибавят лук и сметана.

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

Ингредиенты:

  • филе куриное вареное – 300 г
  • картофель – 500 г
  • масло – 10 г
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  • соль, сушеный чеснок – по вкусу
  • лук – 100 г
  • сыр твердый – 100 г
  • сметана – 100 г

Способ приготовления:

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

1. Филе разделить на волокна.

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

2. Картофель нарезать соломкой.

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

3. Добавить любимые специи и растительное масло.

4. Перемешаем, выкладываем в форму для запекания.

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

5. Лук обжарить на капле растительного масла, выложить сверху на картофель.

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

6. Добавить мясо, посыпать тертым сыром.

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

7. Смазать сметаной.

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

8. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Бюджетная и сытная запеканка для быстрого обеда: с мясом и сыром

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