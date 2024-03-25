Мясо и сыр – это идеальное сочетание для обеда. Из таких компонентов выходит очень сытная запеканка. К тому же, достаточно бюджетная.

Идея приготовления мясной запеканки с картофелем опубликована на странице фудблогер fasting_marafon в Instagram. Сочности блюду прибавят лук и сметана.

Ингредиенты:

филе куриное вареное – 300 г

картофель – 500 г

масло – 10 г

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соль, сушеный чеснок – по вкусу

лук – 100 г

сыр твердый – 100 г

сметана – 100 г

Способ приготовления:

1. Филе разделить на волокна.

2. Картофель нарезать соломкой.

3. Добавить любимые специи и растительное масло.

4. Перемешаем, выкладываем в форму для запекания.

5. Лук обжарить на капле растительного масла, выложить сверху на картофель.

6. Добавить мясо, посыпать тертым сыром.

7. Смазать сметаной.

8. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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