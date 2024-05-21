Бюджетная кабачковая запеканка для сытного обеда: с чем вкусно сочетать овощ

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетная кабачковая запеканка для сытного обеда: с чем вкусно сочетать овощ

Сезон кабачков уже начинается. Это очень бюджетный и питательный овощ, из которого можно приготовить большое разнообразие блюд. Выходят очень простые и легкие закуски, а также сытный обед.

Идея приготовления сытной запеканки из кабачков для обеда опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Кабачки нужно будет просто натереть.

Бюджетная кабачковая запеканка для сытного обеда: с чем вкусно сочетать овощ

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе – 450 г.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • чеснок – по вкусу.
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  • помидора – 150 г
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • кабачки – 300 г.
  • сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

Бюджетная кабачковая запеканка для сытного обеда: с чем вкусно сочетать овощ

1. Кабачок измельчить на терке.

2. Отжать лишнюю жидкость.

Бюджетная кабачковая запеканка для сытного обеда: с чем вкусно сочетать овощ

3. Лук сбить блендером.

4. Помидоры порезать маленьким кубиком.

Бюджетная кабачковая запеканка для сытного обеда: с чем вкусно сочетать овощ

5. Сыр измельчить на терке.

6. Смешать все ингредиенты.

Бюджетная кабачковая запеканка для сытного обеда: с чем вкусно сочетать овощ

7. Добавить любимые специи.

8. Выложить на форму для запекания.

Бюджетная кабачковая запеканка для сытного обеда: с чем вкусно сочетать овощ

9. Посыпать тертым сыром.

10. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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