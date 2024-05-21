Сезон кабачков уже начинается. Это очень бюджетный и питательный овощ, из которого можно приготовить большое разнообразие блюд. Выходят очень простые и легкие закуски, а также сытный обед.

Идея приготовления сытной запеканки из кабачков для обеда опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Кабачки нужно будет просто натереть.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 450 г.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – по вкусу.

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помидора – 150 г

яйцо куриное – 1 шт.

кабачки – 300 г.

сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

1. Кабачок измельчить на терке.

2. Отжать лишнюю жидкость.

3. Лук сбить блендером.

4. Помидоры порезать маленьким кубиком.

5. Сыр измельчить на терке.

6. Смешать все ингредиенты.

7. Добавить любимые специи.

8. Выложить на форму для запекания.

9. Посыпать тертым сыром.

10. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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