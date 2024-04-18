Бюджетная картофельная запеканка с солеными огурцами: обязательно приготовьте на обед
Перед жареным картофелем с солеными огурцами тяжело устоять. Такое сочетание по вкусу многим. Также, из этих компонентов можно сделать очень простую запеканку – для обеда будет гораздо сытнее.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Пока блюдо готовится – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- огурец кислый – 3 шт.
- морковь большая – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- лук большой – 1 шт.
- сыр полутвердый или твердый – 1 пачка
- орегано или любимые специи – 1 ч.л.
- масло, соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку нарезать средними кубиками.
2. Сковороду поставить на большой огонь.
3. Добавить 3-5 ст.л. растительного масла.
4. Разогреть, выложить картофель и жарить до золотистости (не готовности) до 10 минут.
5. Лук измельчить и жарить на сковороде с растительным маслом 4 минуты.
6. На крупную терку натереть морковь.
7. Добавить в лук.
8. Убавить температуру на среднюю, жарить, периодически помешивая, 8-10 минут.
9. За минуту до приготовления добавить измельченный чеснок и перемешать.
10. Соленые огурцы нарезать не толстыми колечками.
11. В жаропрочную посуду выложить половину картофеля.
12. На картофель выложить половину зажарки, а затем все огурцы одним густым слоем.
13. Сверху снова зажарка, последний слой – картофель.
14. Разровнять и выпекать в предварительно разогретой на 180 градусов духовке до готовности 40 минут.
15. В конце присыпать тертым сыром и поставить в духовую, пока он не расплавится.
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