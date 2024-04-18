Перед жареным картофелем с солеными огурцами тяжело устоять. Такое сочетание по вкусу многим. Также, из этих компонентов можно сделать очень простую запеканку – для обеда будет гораздо сытнее.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily) в Instagram. Пока блюдо готовится – вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

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огурец кислый – 3 шт.

морковь большая – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

лук большой – 1 шт.

сыр полутвердый или твердый – 1 пачка

орегано или любимые специи – 1 ч.л.

масло, соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку нарезать средними кубиками.

2. Сковороду поставить на большой огонь.

3. Добавить 3-5 ст.л. растительного масла.

4. Разогреть, выложить картофель и жарить до золотистости (не готовности) до 10 минут.

5. Лук измельчить и жарить на сковороде с растительным маслом 4 минуты.

6. На крупную терку натереть морковь.

7. Добавить в лук.

8. Убавить температуру на среднюю, жарить, периодически помешивая, 8-10 минут.

9. За минуту до приготовления добавить измельченный чеснок и перемешать.

10. Соленые огурцы нарезать не толстыми колечками.

11. В жаропрочную посуду выложить половину картофеля.

12. На картофель выложить половину зажарки, а затем все огурцы одним густым слоем.

13. Сверху снова зажарка, последний слой – картофель.

14. Разровнять и выпекать в предварительно разогретой на 180 градусов духовке до готовности 40 минут.

15. В конце присыпать тертым сыром и поставить в духовую, пока он не расплавится.

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