Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных
Вкусную бутербродную намазку можно легко проделать в домашних условиях. Для нее вам понадобятся обычные овощи. Выходит очень нежная и пикантная закуска, которую можно есть прямо на хлебе.
Идея приготовления бюджетной намазки из запеченных овощей опубликована на странице фудблогера Илоны Костюк (ilonakostyk) в Instagram. Добавьте один особенный ингредиент – кубики льда.
Ингредиенты:
- отварная белая фасоль – 240 г
- средняя морковь – 2 шт.
- тахини – 50 г
- чеснок – 2 зубчика
- копченая паприка – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- лимон – 1 шт. (сек)
- мисо-паста – 1 ч.л.
- отвар из фасоли – 70 г
- лед – 2 кубика
Способ приготовления:
1. Морковь порезать на кусочки.
2. Запечь в духовке при температуре 220 градусов 30 минут до мягкого состояния и золотистого цвета.
3. Все ингредиенты положить в чашу блендера.
4. Сбить до однородной текстуры.
5. Кубики льда помогают сделать шелковистую нежную текстуру, поэтому не избегайте этого шага.
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