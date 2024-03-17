Вкусную бутербродную намазку можно легко проделать в домашних условиях. Для нее вам понадобятся обычные овощи. Выходит очень нежная и пикантная закуска, которую можно есть прямо на хлебе.

Идея приготовления бюджетной намазки из запеченных овощей опубликована на странице фудблогера Илоны Костюк (ilonakostyk) в Instagram. Добавьте один особенный ингредиент – кубики льда.

Ингредиенты:

отварная белая фасоль – 240 г

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средняя морковь – 2 шт.

тахини – 50 г

чеснок – 2 зубчика

копченая паприка – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

лимон – 1 шт. (сек)

мисо-паста – 1 ч.л.

отвар из фасоли – 70 г

лед – 2 кубика

Способ приготовления:

1. Морковь порезать на кусочки.

2. Запечь в духовке при температуре 220 градусов 30 минут до мягкого состояния и золотистого цвета.

3. Все ингредиенты положить в чашу блендера.

4. Сбить до однородной текстуры.

5. Кубики льда помогают сделать шелковистую нежную текстуру, поэтому не избегайте этого шага.

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