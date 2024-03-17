Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
54
Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных

Вкусную бутербродную намазку можно легко проделать в домашних условиях. Для нее вам понадобятся обычные овощи. Выходит очень нежная и пикантная закуска, которую можно есть прямо на хлебе.

Идея приготовления бюджетной намазки из запеченных овощей опубликована на странице фудблогера Илоны Костюк (ilonakostyk) в Instagram. Добавьте один особенный ингредиент – кубики льда.

Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных

Ингредиенты:

  • отварная белая фасоль – 240 г
Видео дня
  • средняя морковь – 2 шт.
  • тахини – 50 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • кориандр – 1 ч.л.
  • лимон – 1 шт. (сек)
  • мисо-паста – 1 ч.л.
  • отвар из фасоли – 70 г
  • лед – 2 кубика

Способ приготовления:

Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных

1. Морковь порезать на кусочки.

Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных

2. Запечь в духовке при температуре 220 градусов 30 минут до мягкого состояния и золотистого цвета.

Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных

3. Все ингредиенты положить в чашу блендера.

Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных

4. Сбить до однородной текстуры.

Бюджетная намазка из запеченных овощей: лучше магазинных

5. Кубики льда помогают сделать шелковистую нежную текстуру, поэтому не избегайте этого шага.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты