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Бюджетная намазка на хлеб без майонеза за 5 минут: из чего приготовить
Быстрые намазки всегда выручают в моменты, когда нужно приготовить что-нибудь на завтрак или перекус. Можно использовать обычные отварные яйца, шпроты или тунец, а также много свежей зелени – получится очень сытно.
Идея приготовления элементарной намазки на хлеб без майонеза со шпротами опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Все ингредиенты нужно просто взбить.
Ингредиенты:
- куриные яйца
- зелень укропа
- соль
- перец
- шпроты
- крем-сыр
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, чтобы не были жидкими.
2. Поместить в чашу блендера.
3. Выложить зелень укропа.
4. Посолить и поперчить.
5. Добавить шпроты.
6. Выложить ложкой крем-сыр.
7. Все взбить до однородной массы.
8. Смазать готовой намазкой хлеб.
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