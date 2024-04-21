Бюджетная намазка на хлеб без майонеза за 5 минут: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Бюджетная намазка на хлеб без майонеза за 5 минут: из чего приготовить

Быстрые намазки всегда выручают в моменты, когда нужно приготовить что-нибудь на завтрак или перекус. Можно использовать обычные отварные яйца, шпроты или тунец, а также много свежей зелени – получится очень сытно.

Идея приготовления элементарной намазки на хлеб без майонеза со шпротами опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova) в Instagram. Все ингредиенты нужно просто взбить.

Бюджетная намазка на хлеб без майонеза за 5 минут: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • куриные яйца
  • зелень укропа
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  • соль
  • перец
  • шпроты
  • крем-сыр

Способ приготовления:

Бюджетная намазка на хлеб без майонеза за 5 минут: из чего приготовить

1. Яйца отварить, чтобы не были жидкими.

2. Поместить в чашу блендера.

Бюджетная намазка на хлеб без майонеза за 5 минут: из чего приготовить

3. Выложить зелень укропа.

4. Посолить и поперчить.

Бюджетная намазка на хлеб без майонеза за 5 минут: из чего приготовить

5. Добавить шпроты.

6. Выложить ложкой крем-сыр.

Бюджетная намазка на хлеб без майонеза за 5 минут: из чего приготовить

7. Все взбить до однородной массы.

8. Смазать готовой намазкой хлеб.

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