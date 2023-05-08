Бюджетная намазка за 5 минут, для которой ничего не нужно варить: из чего приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Бюджетная намазка за 5 минут, для которой ничего не нужно варить: из чего приготовить

Намазка – это вариант легкой закуски, которую можно готовить по-разному: из плавленого сыра, авокадо, тунца, шпротов, сала и даже сельди. Для особенного вкуса ее можно дополнить чесноком или майонезом.

Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной намазки из плавленого сыра, моркови и с майонезом, которую можно есть с бутербродами, как салат, а также использовать в качестве начинки для тарталеток.

Рецепт намазки из плавленого сыра
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Ингредиенты:

  • морковь сырая
  • плавленый сырок
  • чеснок
  • майонез
  • соль, перец
  • зелень

Важно: морковь и творог лучше использовать в соотношении 1:1.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить ингредиенты: натереть морковь и сырок на мелкой терке, чеснок измельчить через пресс.

Ингредиенты для намазки

2. Далее нужно смешать морковь, сырок и чеснок в глубокой миске.

Намазка с майонезом и чесноком

3. Добавить соль и перец, майонез и по желанию немного зелени. Перемешать все до однородности. Готово!

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