Бюджетная намазка за 5 минут, для которой ничего не нужно варить: из чего приготовить
Намазка – это вариант легкой закуски, которую можно готовить по-разному: из плавленого сыра, авокадо, тунца, шпротов, сала и даже сельди. Для особенного вкуса ее можно дополнить чесноком или майонезом.
Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной намазки из плавленого сыра, моркови и с майонезом, которую можно есть с бутербродами, как салат, а также использовать в качестве начинки для тарталеток.
Ингредиенты:
- морковь сырая
- плавленый сырок
- чеснок
- майонез
- соль, перец
- зелень
Важно: морковь и творог лучше использовать в соотношении 1:1.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить ингредиенты: натереть морковь и сырок на мелкой терке, чеснок измельчить через пресс.
2. Далее нужно смешать морковь, сырок и чеснок в глубокой миске.
3. Добавить соль и перец, майонез и по желанию немного зелени. Перемешать все до однородности. Готово!
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