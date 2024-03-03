Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится
Закуски из шампиньонов идеально дополнят любой праздничный стол. Грибы достаточно бюджетные и не нуждаются в длительном приготовлении. С ними прекрасно сочетаются бекон и сыр.
Идея приготовления быстрой запеченной закуски из шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Особый пикантный вкус придаст соус на основе сметаны.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 0,5 кг
- лук – 1 шт
- сливки/сметана – 50-70 мл
- бекон – 200 г
- моцарелла – 100 г
Ингредиенты для соуса:
- сметана
- чеснок
- укроп
Для подачи:
- зелень (рукола + шпинат)
Способ приготовления:
1. Шампиньоны почистить, отдели шапочку от ножки.
2. Ножки мелко порезать.
3. Лук также мелко порезать.
4. На разогретой сковороде обжарить лук 2 минуты.
5. Добавить ножки шампиньонов и обжарить еще 10 минут.
6. Добавить сливки и натертый сыр.
7. Как только сыр расплавится – снять с огня.
8. Выложить шапочки шампиньонов в форму, застеленную пергаментом, добавить начинку и обернуть беконом.
9. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Бекон и творожная шапочка должны зарумяниться.
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