Закуски из шампиньонов идеально дополнят любой праздничный стол. Грибы достаточно бюджетные и не нуждаются в длительном приготовлении. С ними прекрасно сочетаются бекон и сыр.

Идея приготовления быстрой запеченной закуски из шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Особый пикантный вкус придаст соус на основе сметаны.

Ингредиенты:

шампиньоны – 0,5 кг

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лук – 1 шт

сливки/сметана – 50-70 мл

бекон – 200 г

моцарелла – 100 г

Ингредиенты для соуса:

сметана

чеснок

укроп

Для подачи:

зелень (рукола + шпинат)

Способ приготовления:

1. Шампиньоны почистить, отдели шапочку от ножки.

2. Ножки мелко порезать.

3. Лук также мелко порезать.

4. На разогретой сковороде обжарить лук 2 минуты.

5. Добавить ножки шампиньонов и обжарить еще 10 минут.

6. Добавить сливки и натертый сыр.

7. Как только сыр расплавится – снять с огня.

8. Выложить шапочки шампиньонов в форму, застеленную пергаментом, добавить начинку и обернуть беконом.

9. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Бекон и творожная шапочка должны зарумяниться.

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