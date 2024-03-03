Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится

Закуски из шампиньонов идеально дополнят любой праздничный стол. Грибы достаточно бюджетные и не нуждаются в длительном приготовлении. С ними прекрасно сочетаются бекон и сыр.

Идея приготовления быстрой запеченной закуски из шампиньонов опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником grigorieva_ak в Instagram. Особый пикантный вкус придаст соус на основе сметаны.

Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 0,5 кг
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  • лук – 1 шт
  • сливки/сметана – 50-70 мл
  • бекон – 200 г
  • моцарелла – 100 г

Ингредиенты для соуса:

  • сметана
  • чеснок
  • укроп

Для подачи:

  • зелень (рукола + шпинат)

Способ приготовления:

Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится

1. Шампиньоны почистить, отдели шапочку от ножки.

2. Ножки мелко порезать.

3. Лук также мелко порезать.

Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится

4. На разогретой сковороде обжарить лук 2 минуты.

5. Добавить ножки шампиньонов и обжарить еще 10 минут.

Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится

6. Добавить сливки и натертый сыр.

7. Как только сыр расплавится – снять с огня.

Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится

8. Выложить шапочки шампиньонов в форму, застеленную пергаментом, добавить начинку и обернуть беконом.

Бюджетная праздничная закуска из шампиньонов: очень быстро готовится

9. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Бекон и творожная шапочка должны зарумяниться.

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