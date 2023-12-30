Бюджетная закуска из киви на новогоднее застолье: готовится очень быстро
Каждый год хозяйки пытаются удивить своих родных интересными и необычными блюдами, которые подаются к праздничному столу. Иногда это бывают изысканные горячие блюда, необычные салаты или просто красиво оформленные закуски.
Но можно просто добавить к привычному блюду интересный ингредиент, благодаря чему оно засияет новыми красками и раскроет вкус с необычной стороны. Именно таким интересным и довольно необычным рецептом в Instagram поделился фудблогер с ником grishes_delishes.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Чеснок – 1 зуб
- Плавленый сыр – 1 шт.
- Майонез по вкусу
- Киви – 1 шт
- Хлеб
Способ приготовления
1. Яйцо отварить и дать ему полностью остыть.
2. Натереть яйцо на мелкой терке.
3. Добавить 1 зубчик измельченного чеснока.
4. Плавленый сыр натереть на терке.
5. Добавить майонез по вкусу и тщательно смешать до образования однородной массы.
6. Кусочки хлеба поджарить на гриле.
7. Получившуюся смесь намазать на хлеб.
8. Киви очистить и нарезать кружочками.
9. Выложить киви на хлеб с намазкой и наслаждаться невероятным вкусом.
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