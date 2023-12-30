Каждый год хозяйки пытаются удивить своих родных интересными и необычными блюдами, которые подаются к праздничному столу. Иногда это бывают изысканные горячие блюда, необычные салаты или просто красиво оформленные закуски.

Но можно просто добавить к привычному блюду интересный ингредиент, благодаря чему оно засияет новыми красками и раскроет вкус с необычной стороны. Именно таким интересным и довольно необычным рецептом в Instagram поделился фудблогер с ником grishes_delishes.

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Ингредиенты

Яйцо – 1 шт

Чеснок – 1 зуб

Плавленый сыр – 1 шт.

Майонез по вкусу

Киви – 1 шт

Хлеб

Способ приготовления

1. Яйцо отварить и дать ему полностью остыть.

2. Натереть яйцо на мелкой терке.

3. Добавить 1 зубчик измельченного чеснока.

4. Плавленый сыр натереть на терке.

5. Добавить майонез по вкусу и тщательно смешать до образования однородной массы.

6. Кусочки хлеба поджарить на гриле.

7. Получившуюся смесь намазать на хлеб.

8. Киви очистить и нарезать кружочками.

9. Выложить киви на хлеб с намазкой и наслаждаться невероятным вкусом.

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