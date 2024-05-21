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Бюджетная закуска из помидоров с намазкой за 5 минут: рецепт блюда за копейки
Из свежих помидоров можно готовить не только салаты и соусы, но еще и закуски. Стоит отметить, что помидоры идеально сочетаются со свежими огурцами, перцем, зеленью. А также из них можно делать простые закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из помидоров.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 шт.
- сыр – 80 г (чедер)
- яйца – 2-3 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- чеснок – 2-3 зуб.
- зеленый лук – пучок
- листья салата
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и охладите, затем натрите на терке, так же натрите и сыр. Соедините яйца, сыр, зеленый лук, сметану, чеснок, соль и перец.
2. Помидоры нарежьте дольками и выложите на них листья салата, а на верх намазку по желанию можете посыпать кунжутом.
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