Бюджетная закуска из помидоров с намазкой за 5 минут: рецепт блюда за копейки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Бюджетная закуска из помидоров с намазкой за 5 минут: рецепт блюда за копейки

Из свежих помидоров можно готовить не только салаты и соусы, но еще и закуски. Стоит отметить, что помидоры идеально сочетаются со свежими огурцами, перцем, зеленью. А также из них можно делать простые закуски. 

Что приготовить из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из помидоров

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • помидоры – 3 шт.
  • сыр – 80 г (чедер)
  • яйца – 2-3 шт.
  • сметана – 2 ст. л. 
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • зеленый лук – пучок
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. Яйца отварите и охладите, затем натрите на терке, так же натрите и сыр. Соедините яйца, сыр, зеленый лук, сметану, чеснок, соль и перец.

Начинка для блюда

2. Помидоры нарежьте дольками и выложите на них листья салата, а на верх намазку по желанию можете посыпать кунжутом.

Готовая закуска

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