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Бюджетная закуска из свеклы, с сыром и медом: готовится элементарно
Свекла – идеальный овощ для приготовления разных блюд, среди которых особое место занимает борщ, а также салаты, закуски, соусы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении закуски из свеклы, с сыром и медом.
Ингредиенты:
- вареная свекла
- орехи
- мед
- кленовый сироп
Способ приготовления:
1. Свеклу предварительно отварите и остудите, порежьте кольцами.
2. К сыру добавьте измельченные орехи и немного меда, разомните вилкой.
3. Сырную начинку выложите на свеклу, полейте кленовым сиропом и посыпьте орешками.
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