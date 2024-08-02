Свекла – идеальный овощ для приготовления разных блюд, среди которых особое место занимает борщ, а также салаты, закуски, соусы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении закуски из свеклы, с сыром и медом.

Ингредиенты:

вареная свекла

орехи

мед

кленовый сироп

Способ приготовления:

1. Свеклу предварительно отварите и остудите, порежьте кольцами.

2. К сыру добавьте измельченные орехи и немного меда, разомните вилкой.

3. Сырную начинку выложите на свеклу, полейте кленовым сиропом и посыпьте орешками.

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