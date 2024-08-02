Бюджетная закуска из свеклы, с сыром и медом: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Бюджетная закуска из свеклы, с сыром и медом: готовится элементарно

Свекла – идеальный овощ для приготовления разных блюд, среди которых особое место занимает борщ, а также салаты, закуски, соусы. 

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Вкусная закуска из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой в приготовлении закуски из свеклы, с сыром и медом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • вареная свекла
  • орехи
  • мед 
  • кленовый сироп 

Способ приготовления: 

1. Свеклу предварительно отварите и остудите, порежьте кольцами.

Свекла для блюда

2. К сыру добавьте измельченные орехи и немного меда, разомните вилкой.

Сырная начинка

3. Сырную начинку выложите на свеклу, полейте кленовым сиропом и посыпьте орешками. 

Готовая закуска

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