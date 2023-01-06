Сельдь – это очень бюджетная рыба, с которой можно приготовить простую и эффектную закуску. А именно – канапе. Продукт подается на черном хлебе со свеклой. Это очень пикантное и удачное сочетание, у которого есть много поклонников.

Идея приготовления бюджетной закуски с сельдью опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб

сельдь

красная свекла

чеснок

лук

майонез

горчица в зернах

соль, перец

Способ приготовления:

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1. Хлеб можно выбрать сразу квадратный или сделать квадраты из круглого.

2. Поджарить на сковороде до легкой корочки.

3. Красную свеклу (вареную или печеную) натереть, добавить чеснок, посолить, поперчить по вкусу и добавить майонез. Перемешать и выложить на ломтики хлеба.

4. Поверх кладем кольцо лука и кусочек сельди. Сверху мажем горчицей в зернах.

5. По желанию украшаем зеленью.

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