Бюджетная закуска с сельдью и свеклой: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
45
Бюджетная закуска с сельдью и свеклой: как приготовить

Сельдь – это очень бюджетная рыба, с которой можно приготовить простую и эффектную закуску. А именно – канапе. Продукт подается на черном хлебе со свеклой. Это очень пикантное и удачное сочетание, у которого есть много поклонников.

Идея приготовления бюджетной закуски с сельдью опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Бюджетная закуска с сельдью и свеклой: как приготовить

Ингредиенты:

  • хлеб
  • сельдь
  • красная свекла
  • чеснок
  • лук
  • майонез
  • горчица в зернах
  • соль, перец

Способ приготовления:

Видео дня
 

1. Хлеб можно выбрать сразу квадратный или сделать квадраты из круглого.

Бюджетная закуска с сельдью и свеклой: как приготовить

2. Поджарить на сковороде до легкой корочки.

Бюджетная закуска с сельдью и свеклой: как приготовить

3. Красную свеклу (вареную или печеную) натереть, добавить чеснок, посолить, поперчить по вкусу и добавить майонез. Перемешать и выложить на ломтики хлеба.

 

4. Поверх кладем кольцо лука и кусочек сельди. Сверху мажем горчицей в зернах.

5. По желанию украшаем зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты