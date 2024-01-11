Мясной фарш, который есть у всех хозяек в морозилке, идеально подходит для приготовления сытного обеда. Из продукта можно сделать очень простую запеканку. Просто положите все компоненты в форму и поставьте запекаться.

Идея приготовления сытной запеканки из фарша на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Кроме фарша у основания также картофельное пюре.

Ингредиенты:

400 г фарша (свинина)

1 морковь

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1 луковица

4-5 ст.л. консервированного горошка

2 ст.л. томатного соуса

800 г картофеля

100 г молока

кусочек сливочного масла

соль

черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в подсоленной воде до готовности.

2. Сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, перемешать.

3. На разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить нарезанную морковь кубиком и обжарить еще несколько минут.

3. Добавить фарш, тщательно перемешать.

4. Когда он обжарится, посолить, поперчить, добавить томатный соус.

5. В самом конце добавить консервированный зеленый горошек.

6. В форму для запекания выложить мясную начинку, разровнять.

7. Сверху выложить картофельное пюре, разровнять.

8. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке до зарумянивания. Режим верх-низ или с конвекцией.

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