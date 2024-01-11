Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
675
Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

Мясной фарш, который есть у всех хозяек в морозилке, идеально подходит для приготовления сытного обеда. Из продукта можно сделать очень простую запеканку. Просто положите все компоненты в форму и поставьте запекаться.

Идея приготовления сытной запеканки из фарша на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Кроме фарша у основания также картофельное пюре.

Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

Ингредиенты:

  • 400 г фарша (свинина)
  • 1 морковь
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  • 1 луковица
  • 4-5 ст.л. консервированного горошка
  • 2 ст.л. томатного соуса
  • 800 г картофеля
  • 100 г молока
  • кусочек сливочного масла
  • соль
  • черный молотый перец

Способ приготовления:

Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

1. Картошку отварить в подсоленной воде до готовности.

2. Сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, перемешать.

Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

3. На разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить нарезанную морковь кубиком и обжарить еще несколько минут.

3. Добавить фарш, тщательно перемешать.

Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

4. Когда он обжарится, посолить, поперчить, добавить томатный соус.

5. В самом конце добавить консервированный зеленый горошек.

Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

6. В форму для запекания выложить мясную начинку, разровнять.

7. Сверху выложить картофельное пюре, разровнять.

Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

8. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке до зарумянивания. Режим верх-низ или с конвекцией.

Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится

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