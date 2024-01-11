Бюджетная запеканка из фарша на обед: очень быстро готовится
Мясной фарш, который есть у всех хозяек в морозилке, идеально подходит для приготовления сытного обеда. Из продукта можно сделать очень простую запеканку. Просто положите все компоненты в форму и поставьте запекаться.
Идея приготовления сытной запеканки из фарша на обед опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_ ) в Instagram. Кроме фарша у основания также картофельное пюре.
Ингредиенты:
- 400 г фарша (свинина)
- 1 морковь
- 1 луковица
- 4-5 ст.л. консервированного горошка
- 2 ст.л. томатного соуса
- 800 г картофеля
- 100 г молока
- кусочек сливочного масла
- соль
- черный молотый перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в подсоленной воде до готовности.
2. Сделать пюре, добавить сливочное масло, молоко, перемешать.
3. На разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить нарезанную морковь кубиком и обжарить еще несколько минут.
3. Добавить фарш, тщательно перемешать.
4. Когда он обжарится, посолить, поперчить, добавить томатный соус.
5. В самом конце добавить консервированный зеленый горошек.
6. В форму для запекания выложить мясную начинку, разровнять.
7. Сверху выложить картофельное пюре, разровнять.
8. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке до зарумянивания. Режим верх-низ или с конвекцией.
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