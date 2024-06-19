Бюджетная запеканка с соусом бешамель: питательное блюдо, которое легко приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетная запеканка с соусом бешамель: питательное блюдо, которое легко приготовить

Запеканка – это вид блюда, для которого используются практически любые продукты. Хозяйки просто обожают ее готовить, ведь можно включать собственную фантазию и совмещать много интересных вкусов.

Вот, например, фудблогер Алекс Миль в своем Instagram предложил собственный рецепт запеканки. Он готовится с соусом бешамель и является достаточно бюджетным.

Бюджетная запеканка с соусом бешамель: питательное блюдо, которое легко приготовить

Ингредиенты для запеканки

  • Лук – 150 гр
  • Морковь – 150 гр
  • Сладкий перец – 300-400 гр
  • Масло растительное – 2,5 ст.л.
  • Куриное филе или фарш – 600 гр
  • Картофель – 450 гр
  • Томат – 150 гр
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Прованские травы

Ингредиенты для соуса

  • Масло растительное – 15 мл
  • Масло – 30 гр
  • Теплое молоко – 500 мл
  • Мука – 1 ст.л.
  • Перец
  • Мускатный орех
  • Соль
  • Твердый сыр – 100 гр

Способ приготовления

1. На растительном масле обжариваем лук в течение 3-4 мин.

2. Добавляем нарезанную кубиком морковь и сладкий перец, солим, перемешивая жарим 7-8 мин и убираем из сковородки.

Бюджетная запеканка с соусом бешамель: питательное блюдо, которое легко приготовить

3. На растительном масле обжариваем нарезанное мясо или фарш, добавляем картофель, соль, перец, паприку, прованские травы, и перемешивая готовим 5 мин.

4. Вливаем томатное пюре, добавляем обжаренные овощи. И тушим в течение 15-20 минут.

5. Готовим соус. На сковороду вливаем растительное масло и добавляем сливочное масло. Ждем, пока оно растопится.

Бюджетная запеканка с соусом бешамель: питательное блюдо, которое легко приготовить

6. Добавляем 2 ст.л. муки, вымешиваем. Вливаем теплое молоко, добавляем соль, перец и мускат.

7. Вымешиваем до легкого загущения соуса. Добавляем тертый творог.

Бюджетная запеканка с соусом бешамель: питательное блюдо, которое легко приготовить

8. опрокидываем овощи в форму для запекания, заливаем соусом и запекаем в течение 25-30 мин при 180 градусах.

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