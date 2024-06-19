Бюджетная запеканка с соусом бешамель: питательное блюдо, которое легко приготовить
Запеканка – это вид блюда, для которого используются практически любые продукты. Хозяйки просто обожают ее готовить, ведь можно включать собственную фантазию и совмещать много интересных вкусов.
Вот, например, фудблогер Алекс Миль в своем Instagram предложил собственный рецепт запеканки. Он готовится с соусом бешамель и является достаточно бюджетным.
Ингредиенты для запеканки
- Лук – 150 гр
- Морковь – 150 гр
- Сладкий перец – 300-400 гр
- Масло растительное – 2,5 ст.л.
- Куриное филе или фарш – 600 гр
- Картофель – 450 гр
- Томат – 150 гр
- Соль
- Перец
- Паприка
- Прованские травы
Ингредиенты для соуса
- Масло растительное – 15 мл
- Масло – 30 гр
- Теплое молоко – 500 мл
- Мука – 1 ст.л.
- Перец
- Мускатный орех
- Соль
- Твердый сыр – 100 гр
Способ приготовления
1. На растительном масле обжариваем лук в течение 3-4 мин.
2. Добавляем нарезанную кубиком морковь и сладкий перец, солим, перемешивая жарим 7-8 мин и убираем из сковородки.
3. На растительном масле обжариваем нарезанное мясо или фарш, добавляем картофель, соль, перец, паприку, прованские травы, и перемешивая готовим 5 мин.
4. Вливаем томатное пюре, добавляем обжаренные овощи. И тушим в течение 15-20 минут.
5. Готовим соус. На сковороду вливаем растительное масло и добавляем сливочное масло. Ждем, пока оно растопится.
6. Добавляем 2 ст.л. муки, вымешиваем. Вливаем теплое молоко, добавляем соль, перец и мускат.
7. Вымешиваем до легкого загущения соуса. Добавляем тертый творог.
8. опрокидываем овощи в форму для запекания, заливаем соусом и запекаем в течение 25-30 мин при 180 градусах.
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