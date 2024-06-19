Запеканка – это вид блюда, для которого используются практически любые продукты. Хозяйки просто обожают ее готовить, ведь можно включать собственную фантазию и совмещать много интересных вкусов.

Вот, например, фудблогер Алекс Миль в своем Instagram предложил собственный рецепт запеканки. Он готовится с соусом бешамель и является достаточно бюджетным.

Ингредиенты для запеканки

Лук – 150 гр

Морковь – 150 гр

Сладкий перец – 300-400 гр

Масло растительное – 2,5 ст.л.

Куриное филе или фарш – 600 гр

Картофель – 450 гр

Томат – 150 гр

Соль

Перец

Паприка

Прованские травы

Ингредиенты для соуса

Масло растительное – 15 мл

Масло – 30 гр

Теплое молоко – 500 мл

Мука – 1 ст.л.

Перец

Мускатный орех

Соль

Твердый сыр – 100 гр

Способ приготовления

1. На растительном масле обжариваем лук в течение 3-4 мин.

2. Добавляем нарезанную кубиком морковь и сладкий перец, солим, перемешивая жарим 7-8 мин и убираем из сковородки.

3. На растительном масле обжариваем нарезанное мясо или фарш, добавляем картофель, соль, перец, паприку, прованские травы, и перемешивая готовим 5 мин.

4. Вливаем томатное пюре, добавляем обжаренные овощи. И тушим в течение 15-20 минут.

5. Готовим соус. На сковороду вливаем растительное масло и добавляем сливочное масло. Ждем, пока оно растопится.

6. Добавляем 2 ст.л. муки, вымешиваем. Вливаем теплое молоко, добавляем соль, перец и мускат.

7. Вымешиваем до легкого загущения соуса. Добавляем тертый творог.

8. опрокидываем овощи в форму для запекания, заливаем соусом и запекаем в течение 25-30 мин при 180 градусах.

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