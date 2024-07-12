Бюджетно и быстро: горячие бутерброды для перекуса за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Бутерброды для перекуса

Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить их можно с колбасой, фаршем, ветчиной, сыром, овощами, зеленью. 

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Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов

Рецепт бутербродов

Ингредиенты: 

  • хлеб
  • ветчина
  • колбаса
  • сыр
  • помидоры
  • кетчуп, горчица

Для соуса:

  • майонез
  • соленый огурец

Способ приготовления: 

1. Порежьте или натрите на терке колбасу, ветчину, сыр, помидоры.

Хлеб для блюда

2. Добавьте в эту смесь соус. 

Приготовление бутербродов

3. Намажьте на хлеб и запекайте при 200 С 10-15 минут. 

Готовые бутерброды

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