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Бюджетно и быстро: горячие бутерброды для перекуса за 10 минут
Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить их можно с колбасой, фаршем, ветчиной, сыром, овощами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- хлеб
- ветчина
- колбаса
- сыр
- помидоры
- кетчуп, горчица
Для соуса:
- майонез
- соленый огурец
Способ приготовления:
1. Порежьте или натрите на терке колбасу, ветчину, сыр, помидоры.
2. Добавьте в эту смесь соус.
3. Намажьте на хлеб и запекайте при 200 С 10-15 минут.
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