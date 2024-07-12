Горячие бутерброды – идеальное блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить их можно с колбасой, фаршем, ветчиной, сыром, овощами, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и быстрых в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

хлеб

ветчина

колбаса

сыр

помидоры

кетчуп, горчица

Для соуса:

майонез

соленый огурец

Способ приготовления:

1. Порежьте или натрите на терке колбасу, ветчину, сыр, помидоры.

2. Добавьте в эту смесь соус.

3. Намажьте на хлеб и запекайте при 200 С 10-15 минут.

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