Бюджетные блины из теста на воде: получаются мягкими и эластичными
Многие хозяйки считают, что сделать эластичные и мягкие блины можно только на молочной основе. Но на самом деле подойдет даже обычная вода. Тесто получится однородным и не слишком жидким. Самое главное – правильно его замешивать.
Идея приготовления эластичных блинчиков на воде опубликована на странице фудблогера Татьяны Дьордяй (tanja.dordjai) в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 мл воды
- 2 яйца
- 300 г муки
- щепотка соли
- 3 ст.л. сахара
- ванильный сахар
- 1 ст.л сливочного масла
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваем миксером с солью, сахаром и ванильным сахаром. Взбивать до полного растворения сахара.
2. Вливаем воду комнатной температуры и перемешиваем.
3. Не прекращая взбивать тесто, добавляем муку.
4. В конце в тесто добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
5. Смазываем сковороду растительным маслом и выпекаем обычным способом.
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