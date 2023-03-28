Многие хозяйки считают, что сделать эластичные и мягкие блины можно только на молочной основе. Но на самом деле подойдет даже обычная вода. Тесто получится однородным и не слишком жидким. Самое главное – правильно его замешивать.

Идея приготовления эластичных блинчиков на воде опубликована на странице фудблогера Татьяны Дьордяй (tanja.dordjai) в Instagram.

Ингредиенты:

500 мл воды

2 яйца

300 г муки

щепотка соли

3 ст.л. сахара

ванильный сахар

1 ст.л сливочного масла

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Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем миксером с солью, сахаром и ванильным сахаром. Взбивать до полного растворения сахара.

2. Вливаем воду комнатной температуры и перемешиваем.

3. Не прекращая взбивать тесто, добавляем муку.

4. В конце в тесто добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

5. Смазываем сковороду растительным маслом и выпекаем обычным способом.

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