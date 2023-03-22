Бюджетные брускеты: рецепт вкусной яичной намазки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Бюджетные брускеты: рецепт вкусной яичной намазки

Намазка на бутерброды – это самая простая и быстрая в приготовлении закуска, которую можно готовить из различных ингредиентов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов. Время приготовления составляет всего 5 минут.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетных брускет с яичной намазкой.

Рецепт яичной намазки на брускеты

Ингредиенты:

  • чиабата – 4 шт
  • зеленый лук – 20 г
  • синий лук – 1 шт
  • яйца – 3 шт
  • майонез – 1 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
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  • соль
  • микс салатов – 25 г

Способ приготовления:

1. Порезать хлеб или чиабату и обжарить каждый кусок на оливковом масле до золотистости.

Яичная намазка на бутерброды и брускеты

2. Отварить яйца и в готовом виде размять их вилкой.

3. Измельчить зеленый лук.

4. Смешать яйца, майонез, горчицу, зеленый лук и соль. Перемешать и намазать начинкой брускеты.

Брускеты с яйцом

5. Украсить брускеты миксом салатов и кольцами синего лука.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить полезную и вкусную намазку из сельди за 5 минут.

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