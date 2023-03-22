Намазка на бутерброды – это самая простая и быстрая в приготовлении закуска, которую можно готовить из различных ингредиентов: авокадо, тунца, сельди, яиц, сала, плавленого сыра или даже шпротов. Время приготовления составляет всего 5 минут.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетных брускет с яичной намазкой.

Ингредиенты:

чиабата – 4 шт

зеленый лук – 20 г

синий лук – 1 шт

яйца – 3 шт

майонез – 1 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

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соль

микс салатов – 25 г

Способ приготовления:

1. Порезать хлеб или чиабату и обжарить каждый кусок на оливковом масле до золотистости.

2. Отварить яйца и в готовом виде размять их вилкой.

3. Измельчить зеленый лук.

4. Смешать яйца, майонез, горчицу, зеленый лук и соль. Перемешать и намазать начинкой брускеты.

5. Украсить брускеты миксом салатов и кольцами синего лука.

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