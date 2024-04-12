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Бюджетные горячие бутерброды для перекуса: с чем приготовить сытное блюдо
Горячие бутерброды – идеальное блюдо для завтрака и перекуса. Для приготовления можно использовать колбасу, сыр, тунец, овощи, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении горячих бутербродов с колбасой, яйцами и сыром.
Ингредиенты:
- хлеб для тостов – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- колбаса – несколько ломтиков
- чесночное масло – 1 ч. л.
- помидор
- несколько листов шпината
- сыр – 1 слайс
- моцарелла – 3 кружочка
Способ приготовления:
1. Поджарьте колбасу, выложите сверху сыр.
2. Сверху вылейте взбитые яйца, сверху положите два куска хлеба.
3. Далее выложите сыр, помидоры, зелень.
4. Сверните и обжарьте с двух сторон.
Разрежьте бутерброды пополам!
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