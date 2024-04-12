Горячие бутерброды – идеальное блюдо для завтрака и перекуса. Для приготовления можно использовать колбасу, сыр, тунец, овощи, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении горячих бутербродов с колбасой, яйцами и сыром.

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Ингредиенты:

хлеб для тостов – 2 шт.

яйца – 2 шт.

колбаса – несколько ломтиков

чесночное масло – 1 ч. л.

помидор

несколько листов шпината

сыр – 1 слайс

моцарелла – 3 кружочка

Способ приготовления:

1. Поджарьте колбасу, выложите сверху сыр.

2. Сверху вылейте взбитые яйца, сверху положите два куска хлеба.

3. Далее выложите сыр, помидоры, зелень.

4. Сверните и обжарьте с двух сторон.

Разрежьте бутерброды пополам!

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