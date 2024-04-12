Бюджетные горячие бутерброды для перекуса: с чем приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Горячие бутерброды

Горячие бутерброды – идеальное блюдо для завтрака и перекуса. Для приготовления можно использовать колбасу, сыр, тунец, овощи, яйца. 

Горячие бутерброды с яйцом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении горячих бутербродов с колбасой, яйцами и сыром. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • хлеб для тостов – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • колбаса – несколько ломтиков
  • чесночное масло – 1 ч. л.
  • помидор 
  • несколько листов шпината
  • сыр – 1 слайс
  • моцарелла – 3 кружочка

Способ приготовления: 

1. Поджарьте колбасу, выложите сверху сыр.

Сыр и колбаса

2. Сверху вылейте взбитые яйца, сверху положите два куска хлеба.

Яичная смесь для бутербродов

3. Далее выложите сыр, помидоры, зелень.

Приготовление бутербродов

4. Сверните и обжарьте с двух сторон.

Жареные горячие бутерброды

Разрежьте бутерброды пополам!

Готовые бутерброды

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