Горячие бутерброды могут быть идеальным сытным блюдом для перекуса и даже завтрака. Готовить их можно сыром, овощами, колбасой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с колбасой, овощами.

Ингредиенты:

батон – 13-14 шт.

колбаса – 130 г

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

мука – 2 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

специи к картофелю – 1 ч. л.

черный перец – 1/3 ч. л.

яйца – 2 шт.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Хлеб нарежьте тонкими ломтиками.

2️. Яйца взбейте вилкой, добавьте натертые картофель, морковь и молочную колбасу. Нарежьте мелко лук и добавить к другим ингредиентам. Далее добавьте специи в картофель (по желанию), соль, черный перец и муку и все перемешайте.

3️. Выложите начинку на батон тонким слоем.

4️. На раскаленную сковороду добавьте немного масла и выложите вниз начинкой заготовки. Обжарьте с обеих сторон на небольшом огне готовность.

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