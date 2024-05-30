Бюджетные горячие бутерброды с колбасой, сыром и картофелем: готовятся 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
51
Бутерброды для перекуса

Горячие бутерброды могут быть идеальным сытным блюдом для перекуса и даже завтрака. Готовить их можно сыром, овощами, колбасой.

Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с колбасой, овощами.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • батон – 13-14 шт. 
  • колбаса – 130 г
  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • мука – 2 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • специи к картофелю – 1 ч. л.
  • черный перец – 1/3 ч. л.
  • яйца – 2 шт.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Хлеб нарежьте тонкими ломтиками.

Батон для бутербродов

2️. Яйца взбейте вилкой, добавьте натертые картофель, морковь и молочную колбасу. Нарежьте мелко лук и добавить к другим ингредиентам. Далее добавьте специи в картофель (по желанию), соль, черный перец и муку и все перемешайте.

Начинка для блюда

3️. Выложите начинку на батон тонким слоем.

4️. На раскаленную сковороду добавьте немного масла и выложите вниз начинкой заготовки. Обжарьте с обеих сторон на небольшом огне готовность.

Готовые бутерброды

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