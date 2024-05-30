Бюджетные горячие бутерброды с колбасой, сыром и картофелем: готовятся 5 минут
Горячие бутерброды могут быть идеальным сытным блюдом для перекуса и даже завтрака. Готовить их можно сыром, овощами, колбасой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных горячих бутербродов с колбасой, овощами.
Ингредиенты:
- батон – 13-14 шт.
- колбаса – 130 г
- картофель – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- мука – 2 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- специи к картофелю – 1 ч. л.
- черный перец – 1/3 ч. л.
- яйца – 2 шт.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Хлеб нарежьте тонкими ломтиками.
2️. Яйца взбейте вилкой, добавьте натертые картофель, морковь и молочную колбасу. Нарежьте мелко лук и добавить к другим ингредиентам. Далее добавьте специи в картофель (по желанию), соль, черный перец и муку и все перемешайте.
3️. Выложите начинку на батон тонким слоем.
4️. На раскаленную сковороду добавьте немного масла и выложите вниз начинкой заготовки. Обжарьте с обеих сторон на небольшом огне готовность.
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