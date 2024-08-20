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Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу
Если у вас осталось немного гречки, которую уже никто не хочет есть, сделайте сытные гречаники. Они станут бюджетной и диетической заменой жирным мясным котлетам. К тому же понравятся даже деткам.
Идея приготовления сытных гречаников с мясом опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Особую сочность изделиям придаст кабачок.
Ингредиенты:
- фарш любой – 400 г
- гречка отварная – 150 г
- морковь – 1 средняя
- кабачок – 70 г
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить гречку.
2. Положить натертую морковь, кабачок и одно яйцо.
3. Все перемешать.
4. Влажными руками сформировать котлетки.
5. Готовить на пару 25 минут.
6. Также можно потушить, приготовить в духовке или заморозить.
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