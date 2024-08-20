Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу

Если у вас осталось немного гречки, которую уже никто не хочет есть, сделайте сытные гречаники. Они станут бюджетной и диетической заменой жирным мясным котлетам. К тому же понравятся даже деткам.

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Идея приготовления сытных гречаников с мясом опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Особую сочность изделиям придаст кабачок.

Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу

Ингредиенты:

  • фарш любой – 400 г
  • гречка отварная – 150 г
  • морковь – 1 средняя
  • кабачок – 70 г
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу

1. К фаршу добавить гречку.

Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу

2. Положить натертую морковь, кабачок и одно яйцо.

3. Все перемешать.

Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу

4. Влажными руками сформировать котлетки.

Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу

5. Готовить на пару 25 минут.

Бюджетные гречаники вместо привычных котлет: можно использовать даже вчерашнюю кашу

6. Также можно потушить, приготовить в духовке или заморозить.

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