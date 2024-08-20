Если у вас осталось немного гречки, которую уже никто не хочет есть, сделайте сытные гречаники. Они станут бюджетной и диетической заменой жирным мясным котлетам. К тому же понравятся даже деткам.

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Идея приготовления сытных гречаников с мясом опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Особую сочность изделиям придаст кабачок.

Ингредиенты:

фарш любой – 400 г

гречка отварная – 150 г

морковь – 1 средняя

кабачок – 70 г

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить гречку.

2. Положить натертую морковь, кабачок и одно яйцо.

3. Все перемешать.

4. Влажными руками сформировать котлетки.

5. Готовить на пару 25 минут.

6. Также можно потушить, приготовить в духовке или заморозить.

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