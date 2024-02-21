Бюджетные котлеты из печени для ужина: рецепт полезного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Котлеты из печени

Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления отбивных, котлет, а также нежного паштета. Еще ее можно добавлять в горячие салаты. 

Печень для приготовления блюд

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных котлет из печени, с зеленым луком и тертой морковью. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты: 

  • куриная печень – 500 г
  • молоко – 150 мл
  • соль, перец
  • морковь средняя – 1 шт. 
  • зеленый лук маленький пучок
  • яйцо – 1 шт. 
  • мука – 100 г

Способ приготовления: 

1. Измельчите печень блендером или мясорубкой. Замочите на 10-15 минут в молоке.

Печеночная масса для приготовления котлет

2. Добавьте в эту смесь морковь, мелко нарезанный лук, яйца, специи, муку, перемешайте. Обжарьте на капле растительного масла с обеих сторон.

Основа для котлет

Подавать можно со сметаной или сделать сэндвич с котлетой!

Готовые печеночные котлеты

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