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Бюджетные котлеты из печени для ужина: рецепт полезного и вкусного блюда
Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления отбивных, котлет, а также нежного паштета. Еще ее можно добавлять в горячие салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных котлет из печени, с зеленым луком и тертой морковью.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- молоко – 150 мл
- соль, перец
- морковь средняя – 1 шт.
- зеленый лук маленький пучок
- яйцо – 1 шт.
- мука – 100 г
Способ приготовления:
1. Измельчите печень блендером или мясорубкой. Замочите на 10-15 минут в молоке.
2. Добавьте в эту смесь морковь, мелко нарезанный лук, яйца, специи, муку, перемешайте. Обжарьте на капле растительного масла с обеих сторон.
Подавать можно со сметаной или сделать сэндвич с котлетой!
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