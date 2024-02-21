Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления отбивных, котлет, а также нежного паштета. Еще ее можно добавлять в горячие салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных котлет из печени, с зеленым луком и тертой морковью.

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Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

молоко – 150 мл

соль, перец

морковь средняя – 1 шт.

зеленый лук маленький пучок

яйцо – 1 шт.

мука – 100 г

Способ приготовления:

1. Измельчите печень блендером или мясорубкой. Замочите на 10-15 минут в молоке.

2. Добавьте в эту смесь морковь, мелко нарезанный лук, яйца, специи, муку, перемешайте. Обжарьте на капле растительного масла с обеих сторон.

Подавать можно со сметаной или сделать сэндвич с котлетой!

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