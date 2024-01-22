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Бюджетные котлеты по-киевски: рецепт сытного и вкусного блюда
Котлеты по-киевски – очень вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. В классическом варианте блюдо готовится из филе, а также можно готовить из фарша.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных и бюджетных котлет по-киевски, с зеленью и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Куриный фарш – 500 г
- Соль, перец – по вкусу
- Сливочное масло – 170 г
- Укроп – 10 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Мука – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Панировочные сухари – 1,5 упаковки
Способ приготовления:
1. Зелень мелко порежьте, масло разомните вилкой, добавьте к зелени вместе с тертым чесноком, перемешайте.
2. В фарш добавьте специи, перемешайте, переложите на пищевую пленку, в каждую котлету выложите масло, заверните и заморозьте.
3. Обваляйте в муке, обмокните в яйцо и обваляйте в сухарях.
4. Обжарьте с двух сторон.
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