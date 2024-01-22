Бюджетные котлеты по-киевски: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние котлеты по-киевски

Котлеты по-киевски – очень вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. В классическом варианте блюдо готовится из филе, а также можно готовить из фарша. 

Вкусные котлеты с зеленью

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных и бюджетных котлет по-киевски, с зеленью и сливочным маслом. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты: 

  • Куриный фарш – 500 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сливочное масло – 170 г
  • Укроп – 10 г
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Мука – 100 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Панировочные сухари – 1,5 упаковки

Способ приготовления: 

1. Зелень мелко порежьте, масло разомните вилкой, добавьте к зелени вместе с тертым чесноком, перемешайте.

Зелень с маслом

2. В фарш добавьте специи, перемешайте, переложите на пищевую пленку, в каждую котлету выложите масло, заверните и заморозьте. 

Котлеты со сливочной начинкой

3. Обваляйте в муке, обмокните в яйцо и обваляйте в сухарях.

Приготовление котлет

4. Обжарьте с двух сторон.

Готовые котлеты

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