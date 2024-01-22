Котлеты по-киевски – очень вкусное и сытное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. В классическом варианте блюдо готовится из филе, а также можно готовить из фарша.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных и бюджетных котлет по-киевски, с зеленью и сливочным маслом.

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Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 г

Соль, перец – по вкусу

Сливочное масло – 170 г

Укроп – 10 г

Чеснок – 3 зуб.

Мука – 100 г

Яйца – 2 шт.

Панировочные сухари – 1,5 упаковки

Способ приготовления:

1. Зелень мелко порежьте, масло разомните вилкой, добавьте к зелени вместе с тертым чесноком, перемешайте.

2. В фарш добавьте специи, перемешайте, переложите на пищевую пленку, в каждую котлету выложите масло, заверните и заморозьте.

3. Обваляйте в муке, обмокните в яйцо и обваляйте в сухарях.

4. Обжарьте с двух сторон.

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