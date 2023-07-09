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Бюджетные макароны по-флотски: блюдо из трех ингредиентов
Макароны по-флотски – это отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Традиционно их готовят с фаршем, добавляя овощи, томатную пасту и пикантные специи.
Фудблогер Анастасия с ником healthydemure на своей странице в Instagram поделилась рецептом макарон по-флотски с луком и фаршем.
Ингредиенты:
- фарш
- лук
- макароны
- оливковое масло
- специи
Способ приготовления:
1. Сначала почистить и измельчить лук.
2. Обжарить лук вместе с фаршем на оливковом масле до готовности. По желанию добавить любимые специи.
3. Тем временем отварить макароны в подсоленной воде. В готовом виде отбросить их на дуршлаг, но не промывать.
4. Отварные макароны соединить с фаршем. Если нужно – довести до готовности на сковороде. Приятного аппетита!
Секреты приготовления:
- Для приготовления такого блюда макароны лучше использовать в форме трубочек или спиралек.
- Опытные хозяйки рекомендуют отваривать макароны до полутвердого состояния и ни в коем случае не разваривать их.
- Варить макароны нужно в большом количестве воды, чтобы они не слипались.
- В такое блюдо лучше не добавлять томатную пасту, поскольку она придает ненужную кислинку.
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