Макароны по-флотски – это отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Традиционно их готовят с фаршем, добавляя овощи, томатную пасту и пикантные специи.

Фудблогер Анастасия с ником healthydemure на своей странице в Instagram поделилась рецептом макарон по-флотски с луком и фаршем.

Ингредиенты:

фарш

лук

макароны

оливковое масло

специи

Способ приготовления:

1. Сначала почистить и измельчить лук.

Видео дня

2. Обжарить лук вместе с фаршем на оливковом масле до готовности. По желанию добавить любимые специи.

3. Тем временем отварить макароны в подсоленной воде. В готовом виде отбросить их на дуршлаг, но не промывать.

4. Отварные макароны соединить с фаршем. Если нужно – довести до готовности на сковороде. Приятного аппетита!

Секреты приготовления:

Для приготовления такого блюда макароны лучше использовать в форме трубочек или спиралек.

Опытные хозяйки рекомендуют отваривать макароны до полутвердого состояния и ни в коем случае не разваривать их.

Варить макароны нужно в большом количестве воды, чтобы они не слипались.

В такое блюдо лучше не добавлять томатную пасту, поскольку она придает ненужную кислинку.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: