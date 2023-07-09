Бюджетные макароны по-флотски: блюдо из трех ингредиентов

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Бюджетные макароны по-флотски: блюдо из трех ингредиентов

Макароны по-флотски – это отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Традиционно их готовят с фаршем, добавляя овощи, томатную пасту и пикантные специи.

Фудблогер Анастасия с ником healthydemure на своей странице в Instagram поделилась рецептом макарон по-флотски с луком и фаршем.

Рецепт макарон по-флотски с фаршем

Ингредиенты:

  • фарш
  • лук
  • макароны
  • оливковое масло
  • специи

Способ приготовления:

1. Сначала почистить и измельчить лук.

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2. Обжарить лук вместе с фаршем на оливковом масле до готовности. По желанию добавить любимые специи.

Как правильно варить макароны

3. Тем временем отварить макароны в подсоленной воде. В готовом виде отбросить их на дуршлаг, но не промывать.

4. Отварные макароны соединить с фаршем. Если нужно – довести до готовности на сковороде. Приятного аппетита!

Макароны с фаршем

Секреты приготовления:

  • Для приготовления такого блюда макароны лучше использовать в форме трубочек или спиралек.
  • Опытные хозяйки рекомендуют отваривать макароны до полутвердого состояния и ни в коем случае не разваривать их.
  • Варить макароны нужно в большом количестве воды, чтобы они не слипались.
  • В такое блюдо лучше не добавлять томатную пасту, поскольку она придает ненужную кислинку.
Рецепт макарон по-флотски

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