Вкусные, пышные и ароматные оладьи – отличное блюдо не только на завтрак, но и десерт или даже перекус. Традиционно их готовят на кефире, молоке, воде, добавляя разные фрукты и ягоды.

В одном из кулинарных блогов (My Recipe 4YOU) в YouTube был опубликован рецепт бюджетных оладий без сахара и муки, которые вы приготовите за считанные минуты.

Ингредиенты:

творог – 200 г

банан – 2 шт

яйца – 2шт

Способ приготовления:

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1. Сначала нужно в миске взбить яйца венчиком до однородности.

2. Отдельно смешать банан и творог. Взбить все погружным блендером до однородной массы.

3. Две полученные массы следует смешать между собой.

4. Из полученного теста пожарить оладьи. Когда перевернете их на другую сторону – жарьте под крышкой. Приятного аппетита!

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