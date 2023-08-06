Бюджетные оладьи без сахара и муки: рассказываем, на чем приготовить тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Бюджетные оладьи без сахара и муки: рассказываем, на чем приготовить тесто

Вкусные, пышные и ароматные оладьи – отличное блюдо не только на завтрак, но и десерт или даже перекус. Традиционно их готовят на кефире, молоке, воде, добавляя разные фрукты и ягоды.

В одном из кулинарных блогов (My Recipe 4YOU) в YouTube был опубликован рецепт бюджетных оладий без сахара и муки, которые вы приготовите за считанные минуты.

Рецепт оладий из творога и банана

Ингредиенты:

  • творог – 200 г
  • банан – 2 шт
  • яйца – 2шт

Способ приготовления:

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1. Сначала нужно в миске взбить яйца венчиком до однородности.

Тесто на оладьи без сахара, муки и кефира

2. Отдельно смешать банан и творог. Взбить все погружным блендером до однородной массы.

3. Две полученные массы следует смешать между собой.

Оладьи со сметаной и ягодами

4. Из полученного теста пожарить оладьи. Когда перевернете их на другую сторону – жарьте под крышкой. Приятного аппетита!

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