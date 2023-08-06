Бюджетные оладьи без сахара и муки: рассказываем, на чем приготовить тесто
Вкусные, пышные и ароматные оладьи – отличное блюдо не только на завтрак, но и десерт или даже перекус. Традиционно их готовят на кефире, молоке, воде, добавляя разные фрукты и ягоды.
В одном из кулинарных блогов (My Recipe 4YOU) в YouTube был опубликован рецепт бюджетных оладий без сахара и муки, которые вы приготовите за считанные минуты.
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- банан – 2 шт
- яйца – 2шт
Способ приготовления:
1. Сначала нужно в миске взбить яйца венчиком до однородности.
2. Отдельно смешать банан и творог. Взбить все погружным блендером до однородной массы.
3. Две полученные массы следует смешать между собой.
4. Из полученного теста пожарить оладьи. Когда перевернете их на другую сторону – жарьте под крышкой. Приятного аппетита!
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