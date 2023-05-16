Вкусные, пышные и ароматные оладьи – отличное блюдо не только на завтрак, но и на десерт или даже перекус. Для яркого вкуса их можно дополнить фруктами – яблоками с корицей или бананом. Самое главное – приготовить удачное тесто.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт пышных оладий на кефире. Чтобы они хорошо выросли в процессе жарки и были пышными, рекомендуют перед приготовлением теста кефир смешать с содой. Для лучшего эффекта можно оставить массу на несколько минут, чтобы увеличилась в объеме.

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Ингредиенты:

кефир – 300 мл

сахар – 1 ст. л.

соль

сода – 1 ч. л.

мука – 250-260 г

Способ приготовления:

1. Сначала добавить в кефир соду и хорошо перемешать.

2. Далее добавить сахар, но не больше 1 ст. л., ведь во время жарки оладьи будут очень быстро садиться.

3. Также добавить соль и муку. В то же время муку добавляйте постепенно, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Готовое тесто должно быть густым, как сметана.

4. На хорошо разогретую сковороду добавить масло, выложить ложкой тесто и пожарить оладьи по бокам до золотистости. Готово!

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