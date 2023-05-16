Бюджетные оладьи без яиц и молока: что добавить в тесто, чтобы они выросли и были пышными

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Бюджетные оладьи без яиц и молока: что добавить в тесто, чтобы они выросли и были пышными

Вкусные, пышные и ароматные оладьи – отличное блюдо не только на завтрак, но и на десерт или даже перекус. Для яркого вкуса их можно дополнить фруктами – яблоками с корицей или бананом. Самое главное – приготовить удачное тесто.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт пышных оладий на кефире. Чтобы они хорошо выросли в процессе жарки и были пышными, рекомендуют перед приготовлением теста кефир смешать с содой. Для лучшего эффекта можно оставить массу на несколько минут, чтобы увеличилась в объеме.

Рецепт оладий на кефире без яиц
Видео дня

Ингредиенты:

  • кефир – 300 мл
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль
  • сода – 1 ч. л.
  • мука – 250-260 г

Способ приготовления:

1. Сначала добавить в кефир соду и хорошо перемешать.

Тесто на кефире для оладий

2. Далее добавить сахар, но не больше 1 ст. л., ведь во время жарки оладьи будут очень быстро садиться.

3. Также добавить соль и муку. В то же время муку добавляйте постепенно, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Готовое тесто должно быть густым, как сметана.

Пышные оладьи

4. На хорошо разогретую сковороду добавить масло, выложить ложкой тесто и пожарить оладьи по бокам до золотистости. Готово!

Жареные оладьи

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты