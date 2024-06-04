Бюджетные отбивные из куриных сердечек для ужина: готовятся 10 минут
Домашние отбивные можно готовить не только из мяса, но еще и из грибов, рыбы, куриных сердечек, печени. Для того, чтобы они были мягкими, важно – приготовить удачный кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных и легких в приготовлении отбивных из куриных сердечек.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных сердец.
- 3 яйца
- соль, перец, мука, растительное масло
Способ приготовления:
1. Помойте и зачистите сердечки. Отбейте, посолите и поперчите. Из специй можно добавить еще гранулированный чеснок.
2. Взбейте яйца с солью.
3. Обваляйте отбивные в муке, обмокните в яичной смеси и жарьте с двух сторон до золотистости.
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